شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة نثبت فعالية عينات اللعاب فى تشخيص مرض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجد الباحثون في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان الأمريكى، (MSK) أنه يمكن اكتشاف المادة الوراثية لـ فيروس كورونا بشكل موثوق في عينات اللعاب التي تم جمعها ذاتيًا بمعدل مشابه لمسحات البلعوم والأنف.

ووفقا للدراسة الجديدة التى نُشرت في The Journal of Molecular Diagnostics، كان معدل الكشف باستخدام عينات اللعاب متشابهًا عبر منصات الاختبار المختلفة ، وظلت عينات اللعاب ثابتة لمدة تصل إلى 24 ساعة عند تخزينها مع أكياس الثلج أو في درجة حرارة الغرفة ، حيث يتم اقتراحه كبديل آخر لجمع مسحة الأنف.

وقد فرض الوباء الحالي ضغطًا كبيرًا على سلسلة التوريد ، من المسحات إلى معدات الحماية الشخصية (PPE) التي يحتاجها العاملون في الرعاية الصحية لجمع العينات بأمان.

لذا وجد الباحثون أن استخدام اللعاب الذي يتم جمعه ذاتيًا لديه القدرة على تقليل تعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية وتقليل الحاجة إلى أجهزة التجميع المتخصصة ، مثل المسحات ووسائط النقل الفيروسي".

أجريت الدراسة في مدينة نيويورك في ذروة التفشي الإقليمي بين 4 أبريل و 11 مايو 2020. وكان المشاركون في الدراسة 285 موظفًا كانوا بحاجة إلى اختبار كورونا، لأنهم ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو أصيبوا بعد تعرضهم لشخص مصاب بالفيروس، وقدم كل مشارك عينات مقترنة: مسحة من البلعوم ومضمضة عن طريق الفم ؛ مسحة من البلعوم وعينة من اللعاب ؛ أو مسحة من الفم والبلعوم وعينة من اللعاب، وتم تخزين جميع العينات المراد فحصها في درجة حرارة الغرفة ونقلها إلى المختبر في غضون ساعتين.

أثبتت عينات اللعاب التي يتم جمعها ذاتيًا فعاليتها في تشخيص مرض كوفيد -19

كان الاتفاق بين اختبار اللعاب ومسحة البلعوم 93 ٪ ، مع حساسية 96.7 ٪، بالمقارنة مع المسحة الأنفية البلعومية ، وكانت نسبة الموافقة على اختبار اللعاب 97.7٪ ، مع حساسية 94.1٪، كما كانت غسولات الفم فعالة بنسبة 63 ٪ فقط في اكتشاف الفيروس ، مع اتفاق عام مع مسحة البلعوم الأنفي كانت دقيقة بنسبة 85.7 ٪ فقط.

وأشار الباحثون، إلى أن استخدام اللعاب الذي يتم جمعه ذاتيًا يوفر خيارًا أرخص وأقل تدخلاً لجمع عينات قابلة للتطبيق، ومن المؤكد أنه من الأسهل البصق في الكوب مرتين في الأسبوع بدلاً من الخضوع للمسحات الأنفية البلعومية المتكررة، وهذا يمكن أن يحسن امتثال المريض ورضاه خاصةً لاختبار المراقبة ، والذي يتطلب جمع العينات بشكل متكرر، خاصة ولم الفيروس كان مستقرًا في درجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة على الأقل ، فإن جمع اللعاب يمكن استخدامه في المنزل ".