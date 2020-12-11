14 تصرفاً ممتعاً للقيام به مع الأطفال في فصل الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - هل ضقت ذرعاً أنت وعائلتك من البقاء في المنزل، عزيزتي أنت لست وحدك في هذه الظروف، وربما ستضطرين للبقاء أكثر في المنزل هذا الشتاء خوفاً على الأطفال من إصابتهم بالإنفلونزا، الشتاء سيجعل أي شخص يشعر بالضيق. جربي هذه الأشياء الممتعة مع الأطفال في الشتاء.



اصنعي الكاكاو الساخن مع حلوى المارشميللو

كاكاو بالماريشميللو

أخفقي القليل من الحليب مع الكاكاو، وملعقة من السكر، حتى يزول التكتل، ثم أضيفي باقي الحليب، وارفعي الخليط على نار خفيفة لمدة ثلاث إلى أربع دقائق. ثم صبي الشراب الساخن في كوب، وأضيفي مكعبات المارشميللو.

اصنعي أشكالاً هندسية من الورق

قصاصات ثلجية

اصنعي رقاقات، بأشكال متنوعة سواء كانت أزهاراً أو حيوانات، لكن دعيها توحي بطابع الثلج من الورق، وعلقيها في أماكن غير متوقعة في منزلك.

العبي معهم البولينغ

بولينغ

هذه اللعبة يفضلها الأطفال بشكل غريب، لا بأس أن تشتري البولينغ البلاستيكي أو الخشبي من السوق، وافسحي لأطفالك مكاناً يحركون به طاقتهم.

استخدمي كاميرا لعمل فيديو

كامير لتصوير اليوميات

أثناء لعب أطفالك، ثبتي كاميرا الفيديو أمامهم، ودعي كل طفل يعرف عن نفسه، وهوايته، وفي أي عمر هو، وما أمنيته هذا العام.

هذا الفيديو سيبقى ذكرى جميلة، تشاهدينها كل عام، أرسليه إلى أفراد العائلة لتظهري لهم دفء الشتاء.

أحجية درجات الحرارة

أحجية حرارة الطقس

دعي أطفالك يتوقعون درجات الحرارة يومياً في الصباح والمساء، واكتبي كل ذلك على جدول بياني، وخصصي جائزة للطفل الفائز الذي أصابت توقعاته، في أغلبها، نهاية الأسبوع.

اصنعي الآيس كريم المثلج

آيس كريم

تحتاجين إلى عصير الفاكهة، ضعيه في قوالب مخصصة للآيس كريم المثلج، واغرزي العيدان في المنتصف، ودعيه لليلة كاملة في الثلاجة، في اليوم التالي سيستمتع أطفالك بتناوله.

العبوا الشطرنج معًا

الشطرنج

هذه اللعبة تمكّن طفلك من الحصول على المتعة، كما أنها تحفز قدرته على التحليل وحل المسائل، وهي تسلية الشتاء بامتياز.

قدمي مع أطفالك طعاماً للطيور

إطعام الطيور

وذلك عن طريق صنع قفص مخروطي، أو ضعي طبقاً فيه بذور للطيور واتركيه في الخارج. يمكنك مراقبة الفرحة في عيون أطفالك، وهم يشاهدون طيراً، يأكل مما قدموه من طعام.

اصنعي معهم بطاقات تهنئة

بطاقات التهنئة

قطع من الورق المقوّى، ومقص، وبعض قطع الزينة حسب الرغبة، وفي جلسة مع أطفالك، اصنعوا بطاقات تهنئة، على أن ترسلوها بالبريد لمرضى في مستشفى، أو لدار رعاية المسنين، وفي الحالتين اتفقي مع أحد ليسلمها لإحدى الممرضات، فدخول الأطفال للمشافي أو لدور المسنين غير محبذ هذه الأيام.

اقرئي عليهم قصص الشتاء

اقرأي قصص الشتاء

يمكنك ذلك من خلال شراء، أو استعارة الكتب حول مواضيع الشتاء، ودعيهم يقرأونها لبعضهم، استخدمي هاتفك لتسجيل قراءة كل طفل أمام الآخرين، ثم احفظي التسجيلات ليسمعها بصوته ما قبل النوم في ليلة. عندما تكونين متعبة.

علميهم الاعتناء بالنباتات

عطلة الشتاء فرصة لتقتني لأطفالك أصصاً من النباتات التي تعيش داخل المنزل، ولكل نبتة طريقة للعناية بها، ثقفي نفسك بهذه المعلومات، وامضي أجمل الأوقات أنت وأطفالك ةالنبات الأخضر.

بناء الخيمة الدافئة

بناء الخيمة

قومي ببناء حصنك الخارق في الداخل من البطانيات والوسائد والصناديق الكبيرة. كل الأشياء الموجودة في البيت قابلة للاستخدام. كما أن الأطفال يشعرون بالأمان، إذا اختبأوا في مكان صمموه بأنفسهم.

اصنعوا القبعات الصوفية

اصنعوا القبعات الصوفية

خذي درسًا في الحياكة، أو ربما تكونين قد تعلمت ذلك من والدتك، وعلمي ابنتك، كيف تصنع قبعة صوفية لأخيها الصغير، ودعيها تشعر بالمسؤولية نحوه.

تبرعوا بالثياب

التبرع بالملابس

دعي العطلة المدرسية فرصة لتفقد الزائد من الملابس في خزانات أطفالك، وأشركيهم في انتقاء ما لا يلبسونه، ويرغبون بإعطائه للفقراء، اجمعوا الملابس، وضعوها في صندوق التبرعات معاً.