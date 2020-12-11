ليبيا تسجل 697 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجَّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة، 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات وشفاء 617 حالة خلال آخر 24 ساعة.
وقال المركز في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 282 إصابة و307 حالات شفاء، وحالة وفاة واحدة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 89 ألفًا و880 شخصًا، بينهم 28 ألفًا و763 حالة نشطة، ووفاة 1278.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.
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