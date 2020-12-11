أمريكا تواجه كورونا بلقاح فايزر في هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس أزار، الجمعة، إن بلاده ستقر استخدام لقاح شركة فايزر الواقي من كوفيد-19 في غضون أيام.

وأوضح أنه سيجري تطعيم المجموعة الأولى ربما الإثنين أو الثلاثاء.



وأضاف الوزير، في تصريحات لقناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية، أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أبلغت الشركة بأنها تعتزم المضي قدما صوب ترخيص منتجها، بحسب "رويترز".

وتابع أن الإدارة الأمريكية ستعمل أيضا مع الشركة لشحن اللقاح.