روسيا وأسترازينيكا تعلنان عن تجارب سريرية مشتركة للقاحيهما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مختبر أسترازينيكا وروسيا، الجمعة، عن تجارب سريرية مشتركة للقاحيهما ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال فرع أسترازينيكا في روسيا في بيان: "نعلن اليوم عن برنامج تجارب سريرية لتقييم سلامة ومناعة اللقاح (إيه زد دي1222) الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، ولقاح (سبوتنيك في) الذي طوره معهد الأبحاث جاماليا".



ونُشِر البيان على موقع شركة الأدوية الإلكتروني بالإنجليزية والروسية.

وأوضحت شركة تصنيع الأدوية أن التجارب ستشمل أشخاصاً تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ويستخدم لقاح أسترازينيكا ناقلاً للفيروس من الشمبانزي واللقاح الروسي ناقل الفيروس الغدّي البشري.





وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي موّل تطوير لقاح "سبوتنيك في"، قال في بيان الجمعة إنه عرض في 23 نوفمبر/تشرين الثاني على أسترازينيكا "استخدام أحد ناقلات اللقاح سبتونيك في تجارب سريرية إضافية للقاحه".

ويتوقع أن تبدأ التجارب قبل نهاية العام الحالي.

وقالت أسترازينيكا في بيانها إن "مزيجاً من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، قد يكون خطوة مهمة في توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى وإمكانية وصول أفضل".

وروسيا إحدى أوائل الدول التي أعلنت عن تطوير لقاح للفيروس أطلقت عليه تسمية "سبوتنيك في"، نسبة للقمر الاصطناعي في الحقبة السوفيتية.

وباشرت روسيا الأسبوع الماضي حملة تلقيح واسعة النطاق شملت في مرحلة أولى عمال قطاع الصحة والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وفيما لم تنته بعد المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على اللقاح، إلا أن مطوروه قالوا إن نتائج التجارب الأولية أظهرت فعالية بنسبة 95%.

وكانت الشركة البريطانية السويدية أسترازينيكا قد أعلنت في وقت سابق أن لقاحها أظهر فعالية بمعدل 70%.