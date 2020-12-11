تحديد موعد طرح لقاح "سانوفي" و"جي إس كي" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسابق شركات الأدوية العالمية الزمن من أجل طرح لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وفي أحدث تطور لسباق اللقاحات، أعلنت مختبرات الشركتين الفرنسية "سانوفي" والبريطانية "جلاكسو سميث كلاين" (جي إس كي)، الجمعة، أن لقاحهما ضد "كوفيد- 19" لن يكون جاهزاً قبل نهاية 2021، بعدما جاءت نتائج التجارب السريرية الأولى أقل مما كان يؤمل.



وقالت المجموعتان في بيان إن تنفيذ البرنامج "يتأخر من أجل تحسين الاستجابة المناعية لدى كبار السن".

وهما تتوقعان الآن توفير لقاح في الربع الأخير من العام المقبل، بينما كانتا تأملان في البداية في تقديم طلب للموافقة عليه في النصف الأول من 2021 وتسليم مليار جرعة خلال العام نفسه.