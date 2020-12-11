شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الكلاب على اكتشاف كورونا عن طريق شم العرق البشرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير شبكة (CNN) ، أنه يمكن تدريب الكلاب على اكتشاف فيروس كورونا عن طريق شم عرق الإنسان، وذلك وفقًا لدراسة حديثة.ووفقا للتقرير، تعد "كلاب الكشف" بالفعل مشهدًا مألوفًا في المطارات وبعض الأماكن العامة الأخرى - عادةً ما تقوم بشم المخدرات أو الأسلحة أو المتفجرات، ولكن تم تدريب الكلاب بشكل خاص أيضًا على اكتشاف العدوى والأمراض ، بما في ذلك سرطان القولون والملاريا ومرض باركنسون.

الآن ، تستكشف العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم إمكانية استخدام الكلاب كوسيلة سريعة وموثوقة ورخيصة نسبيًا للفحص المسبق للأشخاص من أجل البحث عن فيروس كورونا أو إجراء فحص سريع في ظروف معينة ، مثل المطارات.

في المملكة المتحدة ، يقوم فريق من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي بتدريب 6 كلاب على أمل أن يكونوا قادرين على اكتشاف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا - حتى لو لم يكن لديهم أعراض.

وفي فنلندا ، بدأت مجموعة من الكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف فيروس كورونا العمل في مطار هلسنكي في سبتمبر، في محاولة لتحديد أولئك الذين أصيبوا بالفيروس ، وفي تشيلي يتم تدريب الكلاب البوليسية على شم فيروس كورونا لدى البشر.

في هذه الدراسة الجديدة ، أخذ باحثون مقيمون في فرنسا ولبنان عينات عرق من الإبط لمجموعه 177 مريضًا من 4 مستشفيات في باريس وواحد في بيروت، وجاءت 95 نتيجة اختبار Covid-19 إيجابية ، في حين جاءت نتيجة 82 سلبية.

باستخدام بعض عينات العرق ، قاموا بتدريب 14 كلبًا كانوا يعملون كلابًا للكشف عن المتفجرات أو كلاب بحث وإنقاذ أو كلاب للكشف عن سرطان القولون للمشاركة في الدراسة، ولم يستخدم العلماء الكلاب المدربة على اكتشاف العقاقير غير المشروعة لأنهم لم يتمكنوا من استبعاد ما إذا كان مرضى الدراسة الذين قدموا عينات العرق قد استخدموا مواد محظورة أم لا .

ستة كلاب، تم اختبار قدراتهم على الشم رسميًا في الدراسة، وطلب الباحثون من الحيوانات اكتشاف عينة عرقية موجبة لـ Covid-19 في مخروط شمي واحد من تشكيلة من ثلاثة إلى أربعة أقماع تحتوي على عينات سلبية أو وهمية.

يعتقد العلماء أن الكلاب تلتقط رائحة معينة تنتجها المركبات العضوية المتطايرة التي تنتجها المواد القاتلة ، وهي المواد التي ينتجها تكاثر الفيروس الذي يهرب من الجسم عن طريق العرق.

خلال فترة الاختبار ، أجرت الكلاب عشرات التجارب ، بنسبة نجاح تراوحت بين 76٪ إلى 100٪. حقق كل من جاكي وبيلا ، الكلبان المتخصصان في الكشف عن سرطان القولون ، نسبة نجاح 100٪ في 68 اختبارًا أكملوها.

علاوة على ذلك ، أثناء الاختبار ، تم تمييز عينتين من الأفراد الذين أثبتت نتائج اختبارهم سلبية بشكل متكرر من قبل اثنين من الكلاب، وتم إبلاغ المستشفيات ذات الصلة ، وفي الاختبارات اللاحقة جاءت نتيجة اختبار هؤلاء الأفراد إيجابية.

نُشرت الدراسة في مجلة PLOS One، التى أكدت أنه حتى لو كانت الكلاب المدربة قادرة على التمييز بشكل صحيح بين الأفراد المصابين بفيروس Covid-19 من الأفراد المصابين بأعراض من سلبية الأعراض ، فلا ينبغي اعتبارهم اختبارًا تشخيصيًا مثاليًا - بل أداة تكميلية".

وقال الباحثون إن الدراسة كانت "خطوة أولى واعدة" في تقديم بعض الأدلة على أن الكلاب قد تكون قادرة على اكتشاف عينات Covid-19 التي تم جمعها من العرق. ومع ذلك ، قال العلماء إن دراستهم بها بعض القيود ، بما في ذلك أنه يجب إعادة استخدام عينات العرق ولا يمكن للباحثين استبعاد أن الكلب كان يحفظ الرائحة - على الرغم من أنهم لا يعتقدون أن الذاكرة لعبت دورًا رئيسيًا. قالوا إن هناك حاجة لمزيد من البحث.