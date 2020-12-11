شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك ..5 مشاكل صحية عند الرجال يجب فحصها مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى السن قد يتعرض الكثيرون لمشاكل صحية مختلفة وأبرزها الأمراض المزمنة مثل مرض السكر والقلب والضغط، لذلك يجب اجراء الفحوصات الطبية باستمرار للتأكد من عدم وجود أى مشاكل فى المستقبل واكتشاف الامراض مبكرا.

وحسب ما ذكره موقع healthdirect حتى إذا كنت تشعر بصحة جيدة ، يجب عليك مراجعة الطبيب لإجراء فحوصات منتظمة. يمكن أن تتطور العديد من الحالات أو الأمراض ببطء على مدى فترة طويلة وقد لا تسبب أي أعراض في البداية، و يمكن أن تكشف اختبارات الفحص عن العلامات المبكرة للمرض بالنسبة للعديد من الأمراض ، تكون الإدارة المبكرة أكثر فعالية من العلاج اللاحق.

وفيما يلي أكثر المشكلات الصحية شيوعًا للرجال وكيفية فحصها للحفاظ على صحتك.

صحة القلب

أحد اختبارات الفحص الرئيسية للبالغين هو صحة القلب، يجب أن تخضع لفحص صحة القلب مرة واحدة على الأقل كل عامين بمجرد أن يزيد عمرك عن 45 عامًا ، يتضمن هذا عادةً أسئلة حول نمط حياتك وعائلتك وفحص ضغط الدم، قد تحتاج أيضًا إلى اختبار كوليسترول الدم .

داء السكري

قد ينصح أن يكون الصيام اختبار السكر في الدم لـ مرض السكري في كل 1-3 سنوات، اعتمادا على مستواك في خطر.

السمع والبصر

تصبح مشاكل فقدان السمع والبصر شائعة مع تقدم العمر، إذا كنت 65 عاما أو أكثر، يجب أن يكون سنويا سماع التجارب و الاختبارات العين ، إذا كنت تتعرض بانتظام لضوضاء عالية في العمل ، فيجب عليك أيضًا فحص سمعك بانتظام.

سرطان البروستاتا

لا يوصى بإجراء اختبار للفحص عند الرجال. تحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقًا بشأن سرطان البروستاتا ، على سبيل المثال ، إذا كانت لديك أعراض أو إذا كان لديك قريب مقرب مصاب بسرطان البروستاتا.

سرطان الأمعاء

لاكتشاف سرطان الامعاء يمكن اختبار الدم الخفي في البراز ويوصى كل سنتين إذا كنت في سن 50 فما فوق. إذا كنت في خطر متزايد ، فقد يُنصح بإجراء تنظير القولون بدلاً من ذلك.

سرطان الجلد

افحص شاماتك بحثًا عن أي تغييرات كل ثلاثة أشهر. راجع طبيبك بانتظام لفحص جلد الجسم بالكامل ، خاصة إذا كنت تعمل في الهواء الطلق أو كنت مصابًا بسرطان الجلد من قبل.