شكرا لقرائتكم أبكت الحضور.. إلهام شاهين أفضل ممثلة بالقاهرة السينمائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسدل الستار على الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بتتويج الفنانة المصرية إلهام شاهين بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "حظر تجول".

حيث أعلنت الجائزة الفنانة لبلبة، والتي أكدت أن لجنة التحكيم رأت منح جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين فنانتين إلهام شاهين عن دورها بفيلم "حظر تجول" وناتاليا بافلينكوفا عن دورها بفيلم "مؤتمر".

ويأتي تتويج إلهام شاهين بالجائزة بعد ردة الفعل الكبيرة التي أحدثها الفيلم الخاص بها وقت عرضه في المهرجان، بعدما تفاعل الحضور بشكل كبير مع العمل الذي يلقي الضوء على قضية شائكة، وأخبرتها يسرا بعد عرض العمل أنها تسببت في بكاء الجميع.

حيث يدور الفيلم حول "فاتن" التي تخرج من السجن بعد 20 عاماً لتجد ابنتها غير قادرة على تجاوز الماضي، ولا ترى سوى أن والدتها هي من قامت بقتل والدها، وترفض الأم أن تفصح عن سبب ارتكاب الجريمة، قبل أن تكتشف ابنتها بعدها أن والدتها قامت بذلك بسبب اعتداء الأب على ابنته.

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها الشديدة بالتتويج، وعلقت فور استلام الجائزة قائلة "تحيا مصر"، مشيرة إلى كونها تعلمت الكثير من مهرجان القاهرة، كما أنها استمتعت بالأفلام التي عرضت في دورة هذا العام، وتتمنى أن يظل اسم مصر عاليا في كل المجالات.

وعلى صعيد المسابقات المختلفة، استطاع الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" أن يحصد جائزة الهرم البرونزي، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان.

فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم عربي مناصفة بين فيلمي "غزة مونامور" و "نحن من هناك"، واستطاع فيلم "Limbo" للمخرج بن شاروك أن يحصد جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، وهو من بطولة الفنان المصري أمير المصري.