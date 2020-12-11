شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الطبية البريطانية تنصح بمراقبة متعاطى لقاح كورونا 15 دقيقة بعد الحقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إخبار الممارسين العامين أنهم بحاجة إلى مراقبة المرضى الذين يتلقون لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر من أجل الآثار الجانبية لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد الحقن، وحسب ما ذكرته ذا ديلى ميل البريطانية أصدرت هيئة الرقابة الطبية البريطانية النصيحة الجديدة لمراكز التطعيم وعيادات الأطباء اليوم بعد أن أصيب ثلاثة أشخاص تم تطعيمهم في يوم بردود فعل تحسسية .

ووفقا للتقرير فان فترة المراقبة لمدة 15 دقيقة لن تكون ضرورية وأن منع المرضى من القيادة خلال تلك الفترة الزمنية سيكون كافياً.

القاعدة الجديدة مهمة لأن المشاكل اللوجيستية والتنظيمية في تخزين وتوزيع ضربة Pfizer تعني أن الوقت جوهري عندما يتعلق الأمر بإخراج اللقاح بشكل جماعي.

من المتوقع أن ينشر كل موقع تطعيم 975 جرعة من اللقاح في غضون ثلاثة أيام ونصف من إخراجه من المجمدات الخاصة التي تحافظ عليه في -70 درجة مئوية، هذا لأنه لا يُسمح للمسعفين بتقسيم ما يقرب من 1000 جرعة ، كما أن اللقاح قد "يفسد" إذا ترك لفترة أطول من ذلك الوقت.

الآن سيتعين على مراكز التطعيم التأكد من أن لديها المساحة المادية للسماح للمرضى بالبقاء في الموقع لمدة 15 دقيقة بينما تكون بعيدة عن المجتمع ، مما يزيد من إبطاء العملية.

ستطرح أسئلة حول ما إذا كانت خطة مات هانكوك لتطعيم مليون شخص أسبوعيًا بحلول أوائل العام المقبل ممكنة.

تقول الكلية الملكية للأطباء العامين إنه مع معظم اللقاحات ، لا يحتاج المرضى إلا للمراقبة لمدة دقيقتين بعد الحقن لأن غالبية التفاعلات ستحدث خلال ذلك الوقت.إذا قضت NHS دقيقتين في إعطاء كل لقاح لـ Covid-19 ، فسيستغرق الأمر حوالي 33000 ساعة عمل لتطعيم مليون بريطاني وبالمقارنة ، فقد يستغرق الأمر الآن 250000 ساعة مع قاعدة ربع ساعة الجديدة.

رد الفعل مشابه لصدمة الحساسية ولكنه أخف من ذلك ويميل إلى ظهور طفح جلدي وضيق في التنفس وتورم في الوجه واللسان أو انخفاض في ضغط الدم.

وتعليقًا على الإرشادات المحدثة ، قال الدكتور راين لقد عقدنا فريق خبراء من لجنة الأدوية البشرية (CHM) ، حضره خبراء في الحساسية والمناعة السريرية ، لمراجعة هذه التقارير بدقة للنظر في أي تخفيف محتمل على الحالات النادرة، خطر الحساسية المفرطة.

يجب ألا يتلقى أي شخص لديه تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه لقاح أو دواء أو طعام لقاح Pfizer / BioNTech. لا ينبغي إعطاء جرعة ثانية لأي شخص عانى من الحساسية المفرطة بعد إعطاء الجرعة الأولى من هذا اللقاح.

تم إخبار جميع مواقع التطعيم بحزمة الحساسية المفرطة ويجب أن يتوفر EpiPen دائمًا كلما تم إعطاء لقاح Pfizer / BioNTech

دفعت ردود الفعل التحسسية جمعية MHRA إلى التوقف عن تقديم اللقاح للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة ، والتي يعتقد أنها تضم ​​ما يصل إلى 250.000 شخص.

طمأن الدكتور راين البريطانيين أن ردود الفعل "نادرة جدًا" وأن اللقاح لن تتم الموافقة عليه ما لم يستوف معايير السلامة الصارمة. لن تتم الموافقة على أي لقاح ما لم يفي بهذه المعايير الصارمة - يمكنك التأكد من ذلك.

لدينا استراتيجية قوية واستباقية لرصد السلامة للقاحات كورونا والتي تسمح بمراقبة السلامة السريعة في الوقت الفعلي على مستوى السكان، حقيقة أن هذه الحوادث تم التقاطها ومراجعتها تظهر أن هذا هو الحال.

وجدت شركة فايزر "عددًا صغيرًا جدًا" من ردود الفعل التحسسية للقاح خلال تجاربها ، بعد أن تعرض 137 شخصًا من أصل 19000 شخصًا للقاح لتفاعلات حساسية "محتملة" - ولم يكن من الواضح مدى شدتها.

لكن علماء بريطانيين طالبوا بالهدوء وسط هذه الأنباء ، قائلين إن الآثار الجانبية نادرا ما تكون خطيرة ، مشيرين إلى أن الشخصين المصابين لهما تاريخ طبي من ردود فعل كهذه.وقال البروفيسور إيان جونز ، عالم الفيروسات من جامعة ريدينغ إنه `` مندهش '' من أن اللقاح تسبب في رد فعل تحسسي لأنه `` أنظف '' من العديد من اللقاحات الموصى بها بالفعل للبريطانيين بما في ذلك لقاح الإنفلونزا.

وقال "رد الفعل التحسسي الكبير للقاحات عادة هو حساسية البيض ، لأن لقاحات الأنفلونزا تاريخيا والعديد من اللقاحات الأخرى قد نمت في بيض الدجاج وأنت حتما تحصل على القليل من بروتين البيض مع المنتج النهائي".