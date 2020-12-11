تقارير مخيفة … هل يسبب لقاح “فايزر” العقم لدى النساء؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

يقلق الملايين حول العالم من اللقاحات التي بدأت بعض الدول بتطعيم العديد من الفئات لديها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنذ أن انتشرت اللقاحات المضادة للفيروس، خرجت العديد من المعلومات أو الشائعات حولها أعراضها الجانبية ولعل أكثر ما يقلق النساء من لقاح “فايزر” المضاد لكورونا هو شائعة تسببه بالعقم.

وأثارت منشورات حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي الفزع بين العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا”، التي تزعم أن لقاح فيروس “كورونا” المستجد يسبب العقم لدى النساء.

ونقلت المنشورات عن لسان رئيس شركة “فايزر” السابق لأبحاث الجهاز التنفسي، مايكل ييدون، أن

“لقاح فايزر الخاص بكورونا يسبب العقم عند النساء”.

وبينت المنشورات أن اللقاح “يحتوي على بروتين سبايك يسمى “سينسيتين-1″، الذي لعب دورا حيويا في تكوين المشيمة البشرية عند النساء، مما قد يؤدي إلى العقم عند النساء لمدة غير محددة”، بحسب ما نقلته عن ييدون.

لكن المتحدثة باسم شركة “فايزر”، جيريكا بيتس، أكدت لوكالة “أسوشيتيد برس” أن اللقاح المرشح لم يثبت أنه يسبب العقم لدى النساء.

وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لقد تم اقتراح خطأ أن لقاحات (كوفيد-19) ستسبب العقم بسبب تسلسل الأحماض الأمينية المشتركة في بروتين سبايك والبروتين المشيمي، ومع ذلك، فإن عدد الأحماض الأمينية المشتركة بين البروتين الفيروسي و”سينسيتين-1″، البالغ عددها 4 أقصر من أن يسبب استجابة مناعية ضد بروتين المشيمة”.

وتتفق مع جيريكا بيتس، الأستاذة المساعدة في العلوم الميكروبيولوجية في جامعة يورك، داسانتيلا غوليمي كوترا، التي قالت لوكالة “فرانس برس”، إن “المخاوف من احتمال هجوم الأجسام المضادة للبروتين الفيروسي و”سينسيتين-1″ ضئيلة جدا، وذلك لأن سلسلة الأحماض الأمينية المتطابقة بينهما صغيرة جدا”.

كما أوضحت كوترا أن لقاحات “كورونا” لا تحتوي على بروتينات من الفيروس، وإنما على تعليمات للخلايا لتنتج بروتين (سبايك) يولد استجابة مناعية تعلم الجسم الدفاع عن نفسه عندما يصاب بالفيروس الحقيقي.