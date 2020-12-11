شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح آمنة وفعالة لمرضى السكر للعناية بالقدم السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى شريحة كبيرة من كبار السن من مرض السكر، وهو من الأمراض المزمنة التى قد تصيب الشباب أيضا، ويتسبب مرض السكر فى خطر متزايد يؤدى إلى تقرح القدم وآلام القدم وارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم، كما يتسبب في حدوث تغيرات في الأعصاب (تلف الأعصاب) والأوعية الدموية الدقيقة (تضيق وتيبس الأوعية الدموية)، ما يجعلها عرضة للجروح والإصابات.

ويصاب الكثيرون بهذا المرض أيضًا، بسبب قلة تدفق الدم في منطقة القدم، وتأخر التئام الجروح، ما يؤدي إلى مضاعفات أخرى، وفي هذا التقرير وفقا لموقع boldsky نقدم 5 نصائح فعالة للعناية بالقدم الكسرى.

النظافة

الحفاظ على النظافة الشخصية، أهم نصيحة للعناية بالقدم لمرضى السكر، هى ضمان نظافة أقدامهم عن طريق الغسيل والتنظيف المنتظم، فيساعد ذلك في تقليل تعرض القدمين للعدوى والحفاظ عليها بصحة جيدة.



النظافة

إجراء التفتيش الدقيق بانتظام

قم بفحص دقيق بانتظام قبل الذهاب إلى الفراش، افحص القدم عن كثب وابحث عن علامات القروح أو الجروح أو البثور أو الخدوش أو التورم أو أي مشاكل أخرى في القدم قد تتفاقم إلى مضاعفات أكبر. استشر خبيرًا طبيًا إذا لاحظت أي شيء، حتى إذا كنت تعتبره بسيطًا.

ارتداء الجوارب النظيفة

يؤدى المشى حافى القدمين فى المنزل إلى زيادة خطر الإصابة بقرح القدم احمِ قدميك من أي ضرر بارتداء الجوارب تأكد من أنها نظيفة وجافة، لا ترتدي نفس الجوارب وابذل جهدًا لتغييرها يوميًا. ارتدِ جوارب مبطنة مصممة خصيصًا لمرضى السكر.



الجوارب

يؤدى التدخين إلى تفاقم تقرح القدم السكرية في جميع مراحله، سواء كان ذلك في البداية أو في مرحلة الشفاء. ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاعتلال العصبي اللاإرادي والحركي والحواس المحيطية لمرضى السكري، وهما السببان الرئيسيان لحدوث تقرحات القدم.



التدخين

تدليك القدم

يمكن لمرض السكري أن يعيق التنظيم الحراري في القدمين ويسبب تغييراً في إدراك البرودة والحرارة. أيضًا يمكن أن يساهم ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم في زيادة الصلابة وتقليل مرونة الأنسجة مما يجعل الحركة صعبة. يساعد تدليك القدم على تحفيز التوازن وتعزيز الاسترخاء ، وبالتالي تحسين الألم وتقليل خطر الإصابة بقرح القدم.