 برنامج خسارة الوزن السريعة مع رجيم عصير البرتقال السهل 

من الممكن تخسيس الوزن بسرعة من خلال اتباع بعض الحميات المؤقتة التي تستند على تناول اطعمة صحية مع تكرار تناول احد المكونات. ومنها مثلاً رجيم عصير البرتقال الذي يمنح الجسم كل فوائده ويساهم في نسف الدهون ونحت الجسم وتحسين العديد من الوظائف الحيوية. ويقوم هذا الرجيم الذي يؤدي الى خسارة الوزن بسرعة قياسية على اتباع بعض القواعد سهلة التطبيق.

قواعد الرجيم

من اجل خسارة الوزن بسرعة عن طريق اتباع رجيم البرتقال يجب الالتزام بأبرز قواعد وهي تناول كوب منه مع بعض الاطعمة الصلبة الصحية بكمية محددة جداً لمدة 3 الى 7 ايام والاعتماد على هذا العصير من اجل تخليص الجسم من السموم والدهون الزائدة.

ومن الافضل عدم اتباع الحمية لمدة طويلة واستشارة الطبيب قبل ذلك. وبعد الانتهاء منها يجب الحرص على الحفاظ على الرشاقة من خلال اختيار الاطعمة الصحية وتناولها خلال 3 وجبات اساسية. كما يمكن اضافة وجبة او وجبتين صغيرتين تحتويات على مأكولات خالية من الدهون والسكر.

فوائد الرجيم

يحتوي عصير البرتقال على العديد من المكونات التي تعود بالفائدة على الصحة وتساعد على خسارة الوزن.

- يعتبر هذا العصير مصدراً مهماً للفيتامين C ويحتوي على الكثير من مضادات الاكسدة التي تحارب الشوارد الحرة المسببة للشيخوخة وتساهم في الحفاظ على صحة القلب والشرايين وفي الحد من ارتفاع مستوى ضغط الدم وفي منع حدوث الالتهابات وفي زيادة مستوى الطاقة والنشاط.

- يحتوي هذا العصير على عدد قليل من السعرات الحرارية. فمع شرب كل كوب منه يتم استهلاك 120 سعرة فقط. ولها يعد من المكونات المهمة في اي حمية غذائية.

برنامج الرجيم

​

اقرئي أيضاً: خسارة 4 كيلوغرامات بسرعة برجيم الزبادي والبرتقال والموز الشتوي



من اجل اتباع رجيم البرتقال الصحي بالشكل الصحيح يجب الالتزام ببرنامجه الذي يتضمن 3 وجبات اساسية. والافضل عدم اتباعه لمدة طويلة منعاً للمعاناة من النقص في بعض المغذيات الرئيسية.

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعتان صغيرتان من جبنة قليلة الدسم، كوب من الشاي الخالي من السكر. وبعد 30 دقيقة كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج المشوي، طبق من سلطة الخضار مع صلصة خفيفة تحتوي على زيت الزيتون وعصير الليمون. وبعد 30 دقيقة يجب شرب كوب من عصير البرتقال.

العشاء. طبق متوسط الحجم من شوربة معدة منزلياً من دون دهون، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، ملعقتا طعام من الارز المطهو على البخار، كوب من عصير البرتقال الطازج. كذلك يمكن تناول شراب البرتقال والليمون للتنحيف.

المقادير



حبة كبيرة من البرتقال

حبة كبيرة من الليمون

الطريقة



1 تقطع كل من حبة البرتقال وحبة الليمون من دون تقشير الى 4 قطع.

2 يوضع ليتر ونصف من الماء الساخن على النار حتى الغليان.

3 تضاف قطع الليمون البرتقال وتترك على نار هادئة لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

4 يصفى الماء ويترك ليصبح فاتراً ويمكن شربه قبل مواعيد الوجبات الاساسية وبعدها. ويكن اضافة القليل من العسل من اجل التحلية. فهذا يساعد عل تسريع عملية نسف الدهون وخسارة الوزن. ومن الضروري بعد انتهاء مدة الرجيم اتباع نظام غذائي صحي يقوم على تناول الاطعمة الخالية من السكر والدهون الضارة وعلى اتباع برنامج رياضية اسبوعي وعلى شرب كمية كبيرة من الماء في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.



​