هدية من الإمارات.. مصر تستقبل أول دفعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، الدفعة الأولى من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح تضم 50 ألف جرعة، وأنها خضعت لتجارب سريرية على 3 آلاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضيين.



وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، إن اللقاح الصيني الجديد سيتاح للمواطنين بالمجان بنسبة 100% وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مطار القاهرة الدولي في أعقاب وصول أولى شحنات لقاح "سينوفارم" الصيني قادمة من الإمارات لعلاج كورونا، أنه سيتم تخزين اللقاح في أماكن مخصصة لحفظه وسنقوم بإطلاق موقع إليكتروني لتسجيل الطلبات الخاصة باللقاح للمواطنين.

ولفتت إلى أن اللقاح سيتم إعطاؤه للمواطن في شكل جرعتين في العضل تفصل كل جرعة عن الأخرى 21 يومًا.

وأشارت إلى أن مصر استقبلت أولى شحنات لقاح كورونا الصيني، هدية من دولة الإمارات، لتكون بذلك أول دولة في أفريقيا تحصل على هذا اللقاح.

ولفتت إلى أخذ الموافقة النهائية على تداول اللقاح، معربة عن تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت أن أطباء مستشفيات الصدر والحميات ومستشفيات العزل، ومرضى الفشل الكلوي، والقلب، والأمراض المزمنة لهم الأولوية في الحصول على اللقاح.

