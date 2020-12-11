شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: التردد فى تلقى لقاح كورونا قد يؤثر على مناعة القطيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى علماء من إمبريال كوليدج لندن وصندوق إمبريال كوليدج للرعاية الصحية NHS، فى المملكة المتحدة، مسحًا مقطعيًا قائمًا على الاستبيان، لتقييم استعداد الجمهور لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وموقفهم تجاه تحديد الأولويات.

وتشير النتائج التى نشرت على موقع medRxiv ، إلى أن النسبة المئوية للأشخاص المستعدين لتلقي لقاح كورونا غير كافية لتحقيق مناعة القطيع.

ومنذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019 ، وضع المسار المتنامي للوباء، عبئًا كبيرًا على الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وللحد من الانتقال السريع لفيروس كورونا لابد من تحقيق مناعة على مستوى السكان (مناعة القطيع) من خلال التطعيم.

في المملكة المتحدة ، تم تعزيز برنامج التطعيم الشامل بعد الحصول على نتائج واعدة في التجارب السريرية للقاح كورونا، وتستند قائمة الأولويات التي وضعتها حكومة المملكة المتحدة في المقام الأول إلى العمر ، والأمراض المصاحبة، والإقامة في دار الرعاية ، والعاملين في الخطوط الأمامية ، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومع ذلك لتحقيق مناعة القطيع ، يجب تحصين غالبية الأشخاص خارج قائمة الأولويات.

وفي الدراسة الحالية ، يهدف العلماء إلى تقييم استعداد الجمهور لتلقي لقاح كورونا، بالإضافة إلى تصورهم حول معايير إعطاء الأولوية للمجموعات الفرعية السكانية للتلقيح.



التردد بشان لقاح كورونا

تصميم الدراسة الحاليةأجريت الدراسة على 9122 مسجلاً لأكبر سجل صحي شخصي لخدمة الصحة الوطنية (NHS) ، المملكة المتحدة، وتم إرسال استبيان إلى جميع المشاركين عبر البريد الإلكتروني لتسجيل ردودهم المتعلقة باللقاح. تصميم الدراسة الحاليةأجريت الدراسة على 9122 مسجلاً لأكبر سجل صحي شخصي لخدمة الصحة الوطنية (NHS) ، المملكة المتحدة، وتم إرسال استبيان إلى جميع المشاركين عبر البريد الإلكتروني لتسجيل ردودهم المتعلقة باللقاح.

تم تصميم الاستبيان للحصول على معلومات حول العناصر التالية:

الاستعداد لتلقي لقاح كورونا.

الموقف من قبول التأخير في عملية التطعيم.

رأي حول قائمة أولويات حكومة المملكة المتحدة.

الرأي حول المجموعات السكانية الفرعية التي يجب أن تُعطى الأولوية بعد استكمال القائمة الأولية.



نتائج الاستبيان من بين جميع المشاركين، أفاد نحو 72% عن استعدادهم لتلقي لقاح كورونا ، في حين رد 10٪ بالسالب، ولم يوافق نحو 23٪ من المشاركين على المعايير التي حددتها الحكومة لإعداد قائمة الأولويات، ورد 70٪ من المشاركين بالسلب ضد القدرة على تسريع التطعيم عن طريق الدفع. نتائج الاستبيان من بين جميع المشاركين، أفاد نحو 72% عن استعدادهم لتلقي لقاح كورونا ، في حين رد 10٪ بالسالب، ولم يوافق نحو 23٪ من المشاركين على المعايير التي حددتها الحكومة لإعداد قائمة الأولويات، ورد 70٪ من المشاركين بالسلب ضد القدرة على تسريع التطعيم عن طريق الدفع.

ومقارنة بـ 80٪ من المشاركين الذكور الذين لديهم استجابة إيجابية ، أبلغ 64٪ فقط من المشاركات الإناث عن استعدادهن لتلقي اللقاح. علاوة على ذلك ، لوحظ وجود علاقة إيجابية قوية بين الزيادة السنوية في العمر واحتمال التطعيم.

كما ذكر المشاركون ، يجب إعطاء الأولوية للمعلمين ومجموعات السود والأسيويين والأقليات العرقية (BAME) والعاملين في الخطوط الأمامية والأطفال وطلاب الجامعات لتلقي اللقاح. الأهم من ذلك ، أعرب نحو 33 ٪ من المشاركين عن قلقهم بشأن الاستبعاد الحالي لمجموعات الأقليات العرقية BAME في قائمة الأولويات.

تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن 71.5٪ فقط من سكان المملكة المتحدة على استعداد لتلقي لقاح كورونا، ولكن لتحقيق عتبة مناعة السكان أو مناعة القطيع ، يجب تحصين حوالي 90٪ من السكان. وبالتالي ، فإن الاستجابة الإيجابية التي تم الحصول عليها في الدراسة يحتمل أن تكون غير كافية لتحقيق مناعة القطيع.