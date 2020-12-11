الخيار علاج “خفي” لمرض السكري

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الخيار
اشارت دراسة حديثة الى أن الخيار له أهمية كبيرة في السيطرة على مرض السكري، بالإضافة إلى الوقاية منه، وفقا لما نشره موقع “بولدسكاي”.
وأكد الباحثون أن عائلة الفرع الذي ينتمي إليه الخيار بمكوناته الكيميائية التي تشمل الصابونين والزيوت المتطايرة والبروتينات، تسهم في منع الإصابة بالعديد من الأمراض منها مرض السكري.
ويحتوي الخيار على العناصر الغذائية الحيوية المهمة، منها الألياف الغذائية والبروتينات والفيتامينات (ب، ج، ك) والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والبيوتين.
وتؤكد الدراسات أن هذه العناصر مهمة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري والعكس صحيح.
يحتوي الخيار على مضادات الالتهاب، والتي تساعد في علاج السكري، الذي يعتبر من الأمراض الالتهابية المزمنة.
ويساهم الخيار في السيطرة على ارتفاع السكر في الدم والالتهابات، ويساعد أيضا على خفض مستويات السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين لدى الأفراد المصابين بالسمنة، مما يؤدي إلى انخفاض الدهون الحشوية في وقت واحد، وذلك بحسب “سبوتنيك”.
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