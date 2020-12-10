شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح ذهبية لتحسين حركة القولون والجهاز الهضمي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، مجموعة من النصائح المهمة لتحسين حركة القولون والجهاز الهضمي. وقال الذيابي، في مقطع فيديو توعوي نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر، أنه يمكن تحسين حركة القولون والجهاز الهضمي من خلال 4 نصائح وممارسات كالتالي: – شرب القدر الكافي من الماء يوميا. – تناول الأطعمة والفواكه التي تحتوي على الألياف. – ممارسة الرياضة. – الابتعاد عن التوتر العصبي والنفسي.

كانت هذه تفاصيل خبر 4 نصائح ذهبية لتحسين حركة القولون والجهاز الهضمي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.