شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب العيون قد يشير إلى الإصابة بعدوى كورونا.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة جديدة أنه من المهم تضمين التهاب العيون في قائمة أعراض كورونا المحتملة، وأشارت الدراسة المنشورة فى مجلة BMJ Open Ophthalmology، إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون أيضًا من أعراض بصرية، وقد يتم الخلط بينها وبين بعض أنواع عدوى العين الأخرى، ووفقًا للباحثين في جامعة Anglia Ruskin (ARU) البريطانية ، فإن "العيون المؤلمة" هي أهم مؤشر قائم على الرؤية لـ كورونا .



التهاب العين

كجزء من دراستهم ، طلب الباحثون من الأشخاص الذين لديهم تشخيص مؤكد لـ كورونا إكمال استبيان حول أعراضهم، وكيف تمت مقارنتها قبل أن تكون نتائج اختبارهم إيجابية.

ووجدت الدراسة أن التهاب العيون كان أكثر شيوعًا بشكل ملحوظ عندما أصيب المشاركون بـ كورونا ، حيث أبلغ 16 ٪ عن المشكلة كأحد أعراضهم، وأفاد 5 ٪ فقط أنهم أصيبوا بهذه الحالة مسبقًا، بينما أفاد 18 ٪ من الأشخاص أنهم يعانون من رهاب الضوء (حساسية الضوء) كأحد أعراضهم ، كانت هذه زيادة بنسبة 5 ٪ فقط عن حالة ما قبل جائحة فيروس كورونا.

من بين 83 مستجيبًا ، أبلغ 81 ٪ عن مشاكل في العين في غضون أسبوعين من ظهور أعراض كورونا الأخرى، ومن بين هؤلاء ، أفاد 80 ٪ أن مشاكل عيونهم استمرت أقل من أسبوعين،. كانت الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها بشكل عام هي التعب (عانى 90 ٪ ) ، والحمى (76 ٪) والسعال الجاف (66 ٪).

وفقًا للباحثين ، هذه هي الدراسة الأولى للتحقيق في أعراض العين المختلفة التي تدل على التهاب الملتحمة فيما يتعلق بـ كورونا ، والإطار الزمني لها فيما يتعلق بالأعراض المعروفة الأخرى ومدتها. في حين أنه من المهم إدراج الأعراض العينية في قائمة الأعراض المحتملة لـ كورونا.

يجادل الباحثون بأن التهاب العين يجب أن يحل محل "التهاب الملتحمة '' لأنه من المهم التمييز بين أعراض أنواع العدوى الأخرى ، مثل الالتهابات البكتيرية ، والتي تظهر، مثل إفرازات مخاطية، وهذه الدراسة مهمة لأنها تساعد في فهم المزيد حول كيفية إصابة COVID-19 بالعدوى الملتحمة وكيف يسمح ذلك للفيروس بالانتشار عبر الجسم.