مصر تستقبل أول دفعات لقاح سينوفارم ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 42 دقيقة

استقبلت مصر، الخميس، أولى جرعات لقاح شركة سينوفارم الصينية ، ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة كورونا .

وبلغ عدد الجرعات التي تم استقبالها 50 ألف جرعة ، وسيليها عدد آخر من الشحنات من دولة الصين.

ولقاح شركة ”سينوفارم“ الصيني أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 3 آلاف متطوع.

وسجلت وزارة الصحة والسكان في مصر لقاح سينوفارم الصيني اضطراريا، والذي نجحت في تحقيق تجارب فعالة على نحو 3500 مبحوث خلال الشهرين الماضيين.

وكشفت مصادر أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعّال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية.

وشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاح شركة سينوفارم من مستوى عدة دول، منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، يوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.