موديرنا تختبر لقاح كورونا على المراهقين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا"، الخميس، بدء اختبار لقاحها المضاد لفيروس "كوفيد-19" على الشباب في سن المراهقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، بدأت الشركة بالفعل الدراسة، التي تشمل 3000 مشارك صحتهم جيدة وتتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما في الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى إثبات أن اللقاح آمن وفعال لهذه الفئة العمرية.



وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "هدفنا إنشاء بيانات في ربيع عام 2021 من شأنها دعم استخدام ("إم آر إن إيه- 1273) على المراهقين قبل بداية العام الدراسي 2021".

وأضاف المسؤول في بيان: "نأمل أن نتمكن من توفير لقاح آمن لتوفير الحماية للمراهقين حتى يتمكنوا من العودة إلى المدرسة في وضع طبيعي".

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الشركة أن لقاحها المعروف باسم "إم آر إن إيه- 1273" كان فعالا بنسبة 94.1%، استنادا إلى تجارب المرحلة الثالثة التي قامت بها، والتي شملت مشاركين فوق سن 18 عاما.