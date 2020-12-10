شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحذر من تناول الكحوليات بعد جرعات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة الروسية من تناول الكحوليات والأدوية المثبطة للمناعة عقل الحصول على اللقاح الروسى ضد فيروس كورونا، بعدما كشفت التقارير الأولية أن التطعيم يستغرق 42 يوما للقاح الروسى الجديد، طبقا لما ورد في موقع foxnews.

وأكدت التقارير الصادرة من وزارة الصحة الروسية، أن تناول الخمر والكحوليات بوجه عام يخفض من قدرة الجهاز المناعى لمواجهة فيروس كورونا، وكشفت الدراسات أن هناك ارتباطا بين الاستهلاك المفرط للكحول والآثار الصحية المرتبطة بالمناعة مثل القابلية للإصابة بالالتهاب الرئوى، المتلازمات المرتبطة بضائقة التنفس، وفقا لبحث نشره المعهد الوطني للصحة.

واتخذت روسيا عدة إجراءات لمنع استهلاك الكحوليات، وخفضت متوسط ​​معدل استهلاك الكحول للفرد من أكثر من 15 لترًا حوالي 4 جالونات، خاصة بعدما كشف آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الإفراط في تناول الكحوليات يؤدى إلى تليف الكبد والسرطان.

يأتي ذلك بعد أن قرر الرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق حملة تحصين "واسعة النطاق" من اللقاح الروسى سبوتنيك v، مع إعطاء الأولوية للأطباء والمعلمين والعاملين بالصفوف الأولى للحماية من الإصابة، حيث انتهت روسيا من تطعيم 100 ألف شخص حتى الوقت الراهن.

جاء ذلك بعد أن اثبتت التجارب الأولية عن فاعلية اللقاح بنسبة 91.4٪، في مواجهة فيروس كوورنا

وأوضحت روسيا أن نتائج اللقاح تمت بعد مرور 42 يوما على تجربته، وأن اللقاح سيكون مجانا للمواطنين الروس، على أن يطرح بملغ لا يتجاوز 20 دولاراً فى الأسواق العالمية.

يأتي ذلك بعدما أطلقت بريطانيا الثلاثاء الماضى أكبر حملة تطعيم في تاريخ بريطانيا، والتي استهدف آلاف المواطنين من الصفوف الأولى للأطباء وكبار السن للحصول على اللقاح الامريكى الذى انتجته شكة فايزر وشريكتها الألمانية وثبت فاعليته بنسبة تجاوزت 95%.