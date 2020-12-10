"ائتلاف الأمل" الإماراتي ينجح في نقل وتوزيع مليوني جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف "ائتلاف الأمل" في أبوظبي عن نجاحه في نقل وتوزيع مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة "جي 42" للرعاية الصحية.

ويعزز بذلك الائتلاف مكانته الرائدة في المساهمة في دعم الجهود التي يبذلها قطاع الخدمات اللوجستية العالمي لتوزيع لقاح فيروس كورونا.





وكانت أبوظبي أطلقت "ائتلاف الأمل" دعماً للجهود العالمية في توزيع لقاحات فيروس كوفيد 19 لجميع أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارة كمركز لوجستي عالمي مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الطرق والمواصلات والموانئ والمطارات التي تتميز بها.





ويقدّم الائتلاف الذي يضم جهات رائدة محلياً وعالمياً، حلولاً متكاملة لسلسلة التوريد لتلبية متطلبات عملية نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد والتدريب، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية للمساهمة بشكلٍ فاعل في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.

ويعتزم "ائتلاف الأمل" نقل اللقاحات باستخدام حاويات "سكاي سيل" الهجينة، في حين سيتم تأمين حاويات التخزين والنقل من خلال خدمة المراقبة القائمة على إنترنت الأشياء والتي تراقب درجة الحرارة لضمان حماية اللقاحات الحساسة حتى في ظل الظروف القاسية.

وتحافظ الحاويات على درجات حرارة ثابتة لمدة 202 ساعة وسطياً (أي ما يعادل 8.4 أيام)، وهي مزودة بإمكانية إعادة الشحن تلقائياً في غرفة التبريد أو شاحنة التبريد، بالاعتماد على العزل الفعال وتكنولوجيا التبريد المتطورة.

وسيسعى الائتلاف أيضاً إلى عقد شراكات جديدة مع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة لتحسين عروضه وحلوله المبتكرة فيما يصب في مصلحة البشرية.