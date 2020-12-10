شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: 45% من مصابى كورونا لايعانون من الحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، عن أن العديد من مرضى فيروس كورونا لا يصابون بالحمى كأحد الأعراض الشائعة للإصابة، حيث أسفرت الدراسة أن نحو 55% من المصابين فقط هم الذين يعانون من الحمى خلال رحلة الإصابة، طبقا لما ورد في موقع medicalnewstoday.

وحددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، عددا من الأعراض الشائعة التي قد تكون دليلا على إصابتك بالفيروس المستجد:

1.حمى

2.قشعريرة

3.سعال

4.صعوبة في التنفس

5.إعياء

6.آلام العضلات

7.الصداع

8.فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم

9.سيلان أو احتقان بالأنف

10.التهاب الحلق

11.الغثيان أو القيء

12.إسهال

وأشارت الدراسة إلى أن 55.5% من المصابين يعانون من الحمى، لكن يظل العرض الشائع لجميع المصابين هو اصابتهم بفقدان حاستى الشم والتذوق بنسبة 64% من بين المصابين، يلى ذلك اصابتهم بالسعال الجاف، والتعب العام .

وأظهرت الدراسة أيضا أن 30% من الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات، أصيبوا بالحمى كأحد الأعراض الشائعة للفيروس، ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية فإن 80% من مصابى كورونا يعانون من أعراض خفيفة أو تحدث لهم العدوى دون ظهور أعراض.

وحددت الدراسة أيضا عدد من الأعراض المبكرة، التي تدل على اصابتك بالفيروس واهمها القئ والاسهال والام العضلات والسعال الجاف، حيث ينمكن أن تستمر تلك الأعراض لمدة 14 يوما بعد انتقال العدوى.