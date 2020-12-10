شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير اختبار مستضد منزلي للكشف عن فيروس كورونا في اللعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن باحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية عن نتائج واعدة في تطوير اختبار مستضد منزلي غير جراحي للكشف عن ارتفاع بروتينات فيروس كورونا في اللعاب، وصمم الباحثون جهاز استشعار حيوي يتعرف على بروتين السنبلة الخارجي لفيروس كورونا ، وعندما يتم وضع اللعاب الذي يحتوي على بروتين السنبلة لفيروس كورونا على الجهاز يشير إلى وجود الفيروس.





وبحسب موقع "نيوز ميديكال" قام الفريق البحثي، بقيادة ميشيل خين، أستاذة الهندسة الطبية الحيوية بجامعة كاليفورنيا، بعمل جهاز التشخيص والفحص السريع على نطاق السكان.

وصمموا جهاز استشعار حيوي مع خيط DNA الذي يتعرف على بروتين السنبلة الخارجي للفيروس ويرتبط به عندما يتم وضع اللعاب الذي يحتوي على بروتين السنبلة على المستشعر، يحدث الارتباط ويؤدي إلى استجابة إشارة كهروكيميائية، مما يشير إلى وجود الفيروس.

وقال الباحثون "ما أظهرناه هو أننا قادرون على اكتشاف المستويات المنخفضة حقًا من البروتين الفيروسي، وهو أمر واعد بالدقة المستقبلية للقدرة على التقاط العدوى المبكرة وكذلك العدوى لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض".





وأضافوا "يبدو أن هذا مهم بشكل متزايد مع ظهور بيانات جديدة تشير إلى ارتفاع معدلات الانتقال بدون أعراض."

تعتمد اختبارات كورونا الأخرى على مسحات الأنف التي تعمل عن طريق الكشف عن المادة الوراثية المغلفة من خلال تفاعل البوليميراز المتسلسل pcr، وهي عملية تتطلب عادةً إعدادًا مختبريًا إكلينيكيًا، وهي معقدة ومكلفة ويمكن أن تستغرق أيامًا للحصول على نتائج.

يعتبر اختبار لعاب المستضد ، الذي يستهدف بروتين السنبلة الخارجي للفيروس، غير المغلف، عملية بديلة مبسطة لا تعتمد على مواد باهظة الثمن أو عينات غازية.

سيأتي جهاز Shrinky-Dink بقارئ بحجم محرك أقراص فلاش USB يسمى potentiostat الذي يتم توصيله مباشرة بالهاتف أو الجهاز اللوحي، وتظهر النتائج في غضون 30 دقيقة تقريبًا.