فوائد حليب الصويا للنساء عجيبة!

حليب الصويا أو لب فول الصويا، من البدائل النباتية للحليب، تتم صناعته عن طريق عصر فول الصويا بمعاصر خاصة، حيث يتم استخراج عصارة منه تتكون من زيت وحليب الصويا، وعادة ما تضاف له بعض الفيتامينات والمعادن لتعزيز فوائده الصحية.

خصائص حليب الصويا



حليب الصويا خالٍ من اللاكتوز، وهو سكر موجود في الحليب البقري، البعض يواجه صعوبات في هضمه، لذا يفضلون تناول حليب الصويا كبديل.

يحتوي حليب الصويا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، كالألياف، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم والزنك.

يحتوي حليب الصويا على مركب يعرف بالإيزوفلافون Isoflavones الشبيه لهرمون الأستروجين Estrogen، إضافة إلى الإستروجينات النباتيّة Phytoestrogens التي تخفف من عوارض الطمث وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والعديد من أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة، سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

فوائد حليب الصويا للنساء

• يخفف من أعراض الطمث.

• يقلل من تكرار وحدة الهبات الساخنة، جفاف المهبل والتقلبات المزاجية بعد انقطاع الدورة الشهرية.

• يضاعف من نسبة إفراز هرمون الإستروجين الأنثوي.

• يساعد على زيادة حجم الثدي.

• يقي من الإصابة بسرطان الثدي والرحم.

• يحث على نمو الأظافر.

• يقلل من تساقط الشعر.

• يحمي البشرة من التجاعيد ويمنحها النعومة والنضارة.

• لأنه خالٍ من الكولسترول، يمنع حليب الصويا حدوث تصلب في شرايين القلب والجلطات، كما يمنع الإصابة بضغط الدم.

• يرفع من قوة جهاز المناعة.

• يقي من الإصابة بفقر الدم.

• يحافظ على صحة العظام والجهاز الهضميّ.

• يمنع حدوث مضاعفات للنساء المصابات بمرض السكريّ.

• يساعد على خسارة الوزن لاحتوائه على نسب عالية من الألياف التي تمنح شعوراً بالامتلاء، إضافة إلى الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تمنع امتصاص الدهون من المعدة.



أضرار حليب الصويا للنساء



تعاني بعض النساء من حساسية تجاه فول الصويا، ما يتسبب بظهور بعض أعراض الحساسية، مثل احمرار الجلد، حكة، وصعوبة في التنفس، تورم، ألم في البطن وسيلان في الأنف.

• الإكثار من تناول حليب الصويا يتسبب في حدوث تغيرات جنسية عند النساء.

• يؤدي إلى انخفاض في وظائف الغدة الدرقية في حال وجود أي مشاكل بها.

• يسبب العقم.

يحتوي حليب الصويا على مركبات تسمى مضادات التغذية Antinutrients التي تقلل من امتصاص العناصر الغذائية في الجسم وتضعف هضم البروتينات والكربوهيدرات.

• بالرغم من أن حليب الصويا يحتوي على البروتين، إلا أن بعض الأنواع التجارية وبسبب عملية التصنيع، لا تحتوي على الميثيونين Methionine، وهو من الأحماض الأمينية الأساسية، ما يستدعي حصول الجسم على هذه الأحماض من مصادر أخرى.

• يشار إلى أنه لا يمكن اعتبار حليب الصويا بديلاً للحليب البقري، إذا لم يتوفر فيه ما يكفي الجسم من الكالسيوم، الميثيونين، وفيتامين D.



كيفية صنع حليب الصويا في المنزل

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المكونات

• 3 أكواب من فول الصويا.

• 8 أكواب من الماء.

• ملعقة من اللبن.

• خرقة من الشاش أو مصفاة.

الطريقة

• يوضع فول الصويا مع 3 أكواب من الماء في الخلاط الكهربائي ويمزج لمدة 3 دقائق.

• تضاف 5 أكواب من الماء، ثم يوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى الغليان.

• بعد فوران الخليط، والانتظار مدة 30 دقيقة، يصفى الحليب في خرقة الشاش أو المصفاة.

• يضاف اللبن إلى الحليب الفاتر.

• يترك حليب الصويا في مكان مظلم ودافئ لمدة 24 ساعة.