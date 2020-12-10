معلومة صادمة عن فترة التعافي من أعراض كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر طبيب أمريكي من طول فترة تعافي الأشخاص الذين تطورت لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور جريج فانيشكاتشورن من مجموعة مايو كلينك الطبية البحثية في الولايات المتحدة إن التعافي من أعراض كورونا مثل من حالة "ضباب الدماغ"، وصعوبة تجميع الأفكار معاً، وهي أعراض مرتبطة بـ"متلازمة ما بعد كوفيد-19" قد يستمر لأكثر من عام.

وفي معلومة صادمة، ذكر تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن الطبيب الأمريكي، أن هؤلاء الأشخاص الذين يطلق عليهم أيضا "ناقلوا العدوى لفترة طويلة"، سيمرون بمسار شفاء طويل مماثل لبعض المصابين بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة.

وأوضح الطبيب الذي يدرس هذه الظاهرة في مقابلة مع الشبكة الأمريكية، أن ناقلي العدوى لفترة طويلة لفيروس سارس المشابه لفيروس كورونا المستجد والذي ظهر في 2003، تعافوا من العدوى تماما لكن استغرق ذلك وقتا طويلا.



وأضاف أن هناك فجوات معرفية كبيرة بين الباحثين حول الأسباب التي تجعل بعض مرضى (كوفيد-19) يعانون من أعراض طويلة الأمد، في حين أن النسبة المئوية للأشخاص الذين يصابون بـ(كوفيد-19) ويصابون بمتلازمة ما بعد (كوفيد-19) لا تزال غير معروفة.





وفي مايو كلينك في روتشستر بولاية مينيسوتا، قام فانيشكاتشورن بمشاركة زملائه بإعداد برنامج تأهيل للناجين من كورونا.

ووجدوا أن أكثر من 100 مريض ناقل للعدوى لفترة طويلة، كما اكتشفوا أن مرضى الحالات الأكثر خطورة من (كوفيد-19) مثل المرضى الذين خضعوا لعلاج في المستشفى أو المرضى من كبار السن، أو مرضى وحدة العناية المركزة، أكثر عرضة للإصابة بـ"متلازمة ما بعد كوفيد-19".

وما أثار دهشتهم أن هذه المتلازمة أصابت أشخاصا أصغر سنا، ما يعني أن تطور هذه المتلازمة لدى مصابي كورونا المستجد ليس مقتصرا على شخص معين أو سن معين.

ومن الأعراض الشائعة التي يعاني منها مرضى "متلازمة ما بعد كوفيد-19"، مشكلات الذاكرة قصيرة المدى وصعوبات التركيز وضيق التنفس. لكن العرض الأكثر شيوعا هو الإعياء وهو ليس إعياء عاديا كالذي نشعر به عندما لا ننام جيدا في الليلة السابقة بل إعياء شديد جدا لا يمكن تحمله.