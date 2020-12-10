شكرا لقرائتكم خبر عن «NETFLIX» تقدم خدمة جديدة للأطفال وآبائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلينا نشرة بريدية تحتوي على خدمة جديدة من منصة «netflix»، تهدف الميزة الجديدة مساعدة الآباء على فهم ما يشاهده أطفالهم بشكل أفضل، من خلال ما يسمى تقرير «نشاط الأطفال».

وحسب موقع «سي إن بي سي» الأمريكي، تتضمن الخدمة الجديدة بيانات حول نوعية البرامج التي يشاهدها الأطفال في معظم الوقت على المنصة، وأسماء شخصياتهم المفضلة، مع توصيات من «netflix«للعروض الجديدة بناء على اهتماماتهم.

هذا وقد تم إرسال نشرة بريدية «newsletter» للمشتركين الذين لديهم حسابات للأطفال لإعلام آبائهم بالاشتراك في «تقرير نشاط الأطفال».

ملاحظة: يشار إلى أن حسابات الأطفال في «netflix«بالذين تتراوح أعمارهم بين ما قبل المدرسة وما قبل المراهقة.

وذكرت ميشيل بارسونز، قائدة فريق الابتكار في «netflix»: «نأمل أن يتمكن الآباء من التواصل بشكل أفضل مع الأطفال من خلال الفهم الشامل لما يشاهدونه، حتى لو لم يرغبوا في مشاهدته بأنفسهم».