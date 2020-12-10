شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: على الناجين من كورونا الحصول على اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من مرور عام على ظهور فيروس كورونا، ومع ذلك، لا يزال هناك عدد مذهل من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول ما إذا كان ملايين الناجين من فيروس كورونا قد وجدوا جانبًا إيجابيًا واحدًا على الأقل هو المناعة.

وهناك دليل جديد على أن علامات المناعة المهمة تظل قوية بعد شهور من الإصابة، وهذا لا يعني بالضرورة أن الناجين لا يمكن أن يمرضوا مرة أخرى أو ينشرون الفيروس عن غير قصد وهم بدون أعراض، ومن هنا تأتي النصيحة المستمرة بارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة بعد الشفاء.

قال جون ويرى، عالم المناعة ومدير معهد بن لعلم المناعة الأمريكى وفقا لتقرير موقع nptimes": لا نعرف ما يكفي عن هذا السيناريو.. يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن تغيير السلوك بناءً على الإصابة السابقة."

وتكتسب مسألة كيفية عمل المناعة ضد هذا الفيروس أهمية متزايدة بالنسبة لدولة على وشك الموافقة على لقاحين على الأقل من لقاح كورونا على أساس طارئ.

وفي اجتماع الشهر الماضي للجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) ، والتي تقدم توصيات بشأن اللقاحات إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، تساءل الأعضاء عما إذا كان الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض مؤخرًا يمكنهم انتظار حقنهم بينما يحصل الآخرون على اللقاح.

وقال أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى، إنه يعتقد أن الناجين من فيروس كورونا يجب أن يتم تطعيمهم.

ووفقا للباحثين، فإنه نظرًا لأن هذه اللقاحات جديدة تمامًا ، فإننا لا نعرف إلى متى ستستمر المناعة التي توفرها أيضًا، إنها ليست مشكلة كبيرة إذا استمرت لقاحات كورونا، على سبيل المثال، لمدة عام فقط، لقد اعتدنا بالفعل على الحصول على لقاحات الإنفلونزا سنويًا.

ويعد أحد أسباب خوف العلماء من أن تكون الحماية الطبيعية من كورونا قد تكون قصيرة الأجل، هو أن المناعة ضد فيروسات كورونا الأكثر اعتدالًا التي تسبب نزلات البرد تزول.

من ناحية أخرى، وجدت الأبحاث الحديثة أن الجهاز المناعي للناجين من سارس، وهو نوع أكثر خطورة من فيروس كورونا، لا يزال لديهم خلايا مهيأة لمحاربة الفيروس بعد 17 عامًا.

وفي وقت مبكر من جائحة الفيروس التاجي ، كان هناك دليل على أن الأشخاص المصابين ينتجون أعدادًا كبيرة من الأجسام المضادة، والبروتينات التي من شأنها التعرف على غزو فيروس كورونا الجديد ومنع العدوى. ومع ذلك انخفض عدد هذه الأجسام المضادة بعد بضعة أشهر.

ومنذ ذلك الحين، ركز المزيد من العمل على الخلايا البائية، التي تنتج الأجسام المضادة، ونوعين من الخلايا التائية التي تقتل الخلايا المصابة أو تساعد في دعم الاستجابة المناعية، وتبدأ الخلايا التائية عملها بعد أن يبدأ الفيروس في التكاثر. هذا يعني أن الفيروس يمكن أن يكون نشطًا حتى أثناء تفاعل الجهاز المناعي وقد يكون معديًا.

ووجدت دراسة حديثة أجراها معهد لا جولا لعلم المناعة ولم يتم فحصها بعد من قبل مجلة طبية سببًا للأمل في أن الناجين قد يتمتعون بمناعة دائمة.

الدراسة فحصت جميع مكونات المناعة هذه لمدة تصل إلى 8 أشهر بعد الإصابة ووجدت أن بعض خلايا "الذاكرة" هذه استجابت للفيروس التاجي ، أو أجزاء منه ، في أكثر من 90% من الأشخاص و"هذه أخبار جيدة".

وكان هناك اختلاف كبير فى عدد الخلايا أو البروتينات المختلفة التى يمتلكها الأفراد، ولا يعرف الباحثون كيف يمكن أن يرتبط ذلك بدرجة الحماية 95% من الناس، وهذا يعني أن البعض ما زالوا مرضى.