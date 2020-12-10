شكرا لقرائتكم خبر عن خبير الأمراض المعدية بأمريكا ينصح بتوفير ترياق مضاد للحساسية بمراكز لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الدكتور فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة يشعر بالقلق بشأن ردود الفعل التحسسية بعد إعطاء لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر، ويحذر من أن الولايات المتحدة قد تكون "حذرة" بشأن طرحه المستشفيات، أو تقديم "ترياق" لصدمة الحساسية مع اللقاح.

اعترف الدكتور أنتوني فوتشي، بأن ردود الفعل التحسسية تجاه لقاح فايزرPfizer لفيروس كورونا، والتي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة كانت مثيرة للقلق بشكل واضح خلال منتدى هارفارد يوم الأربعاء.

وقال إن هذه الأنواع من الردود نادرة على الأرجح، متابعا أن الشخصين الذين عانيا من تفاعلات الحساسية في المملكة المتحدة لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية العامة وحصلا على لقاح كورونا.

وأكد الدكتور فوتشي، أنه من المحتمل أن يكون الأشخاص الآخرون الذين يعانون من هذه الأنواع من الحساسية معرضين لخطر محتمل، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة قد ترغب في إعادة النظر في تأجيل إعطاء الجرعات للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، أو تقديم أدوية إنقاذ في متناول اليد للتطعيمات.

وكشف الدكتور أنتوني فوتشي، بعد ظهر الأربعاء، إن ردود الفعل التحسسية الشديدة التي عانى منها اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة المتحدة الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا التابع لشركة فايزر أمس "تثير بعض القلق".

وأوضحت الصحيفة، أنه لم يبدو الدكتور فوتشي مصدومًا بشكل خاص لحدوث ردود الفعل هذه، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لحدوث نفس الشيء هنا.

وقال: "من الواضح أن هذا يثير بعض القلق"، موضحا أنه بمجرد أن تبدأ في تنفيذ الاستخدام الفعلي للقاح في بيئة سريرية، فإنك تتحدث عن ملايين الأفراد الذين يتم تطعيمهم، قد تبدأ في رؤية تأثيرات ربما لم يتم التقاطها.

وشدد على أن الشخصين الذين عانوا من ردود فعل تحسسية في التجربة كانوا من الأشخاص المعرضين بشكل عام لردود الفعل التحسسية للأطعمة أو الأدوية، وكلاهما يحمل EpiPens أو طلقات إنقاذ مماثلة.

من المحتمل أن يكون هذا غير معتاد ونادر، لكننا قد نكون حذرين بشأن طرح اللقاحات على عدد كبير من الناس أو على الأقل الاستعداد للاستجابة بنوع من الترياق لرد الفعل التحسسي، قد نرغب في الاستعداد لذلك والاستعداد لمعالجته.