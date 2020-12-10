شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات لرد الفعل التحسسى تجاه لقاح فايزر بعد حقن البريطانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب اثنان من موظفي هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS ، كانا من بين الآلاف الذين تلقوا لقاح كورونا، بردود فعل تحسسية بعد إعطائهما لقاح فايزر، ووفقا لتقرير جريدة "mirroo" البريطانية، فقد تم الكشف عن 3 علامات على وجود رد فعل تحسسي تجاه لقاح فيروس كورونا الجديد، يقول العلماء إن ردود الفعل السلبية للقاحات "ليست غير متوقعة" بعد إطلاق برنامج التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة في يوم V-Day الاسبوع الجارى.

ونصحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الكبيرة بتجنب ضربة فيروس كورونا Pfizer / BioNTech، يأتى ذلك بعد أن أصيب اثنان من موظفى NHS الذين تلقوا اللقاح يوم الثلاثاء بردود فعل تحسسية بعد إعطائهم اللقاح.



علامات الحساسية من لقاح كورونا

كان العاملان الصحيان، اللذين يُفهم أن كلاهما لديهما تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة، من بين الآلاف الذين تلقوا اللقاح في اليوم الأول من برنامج التطعيم الشامل لـ كورونا، وتحذر نشرة سلامة المريض الخاصة بالتطعيم من أن أي شخص لديه حساسية تجاه أي من المواد الفعالة في اللقاح يجب ألا يتلقى اللقاح.

وتضيف وكالة تنظيم الأدوية: "علامات الحساسية قد تشمل طفح جلدي وحكة وضيق في التنفس وتورم في الوجه أو اللسان"، هذا يعنى أن أى شخص من المقرر أن يتلقى اللقاح سيُسأل عن تاريخه فى الحساسية.

وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لـ NHS في إنجلترا، "كما هو شائع في اللقاحات الجديدة، ننصح على أساس وقائي، الأشخاص الذين لديهم تاريخ كبير من ردود الفعل التحسسية لا يتلقون هذا التطعيم بعد شخصين مصابين استجاب تاريخ من ردود الفعل التحسسية الكبيرة سلبا أمس.

وقالت فايزر إن اللقاح كان "جيد التحمل" خلال التجارب مع "عدم وجود مخاوف جدية تتعلق بالسلامة".

وتعليقًا على تفاعلات الحساسية ، قال بيتر أوبنشو ، الرئيس السابق للجمعية البريطانية لعلم المناعة وأستاذ الطب التجريبي في إمبريال كوليدج لندن: "كما هو الحال مع جميع الأطعمة والأدوية ، هناك فرصة ضئيلة جدًا لحدوث رد فعل تحسسي لأي لقاح.

"ومع ذلك ، من المهم أن نضع هذا الخطر في الاعتبار، وكان حدوث أي رد فعل تحسسي أحد العوامل التي تم رصدها في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح Pfizer / BioNTech Covid-19، والتي تم إصدار البيانات التفصيلية منها أمس .

وأضاف ستيفن إيفانز ، أستاذ وبائيات الأدوية في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، أن ردود الفعل التحسسية للقاح "ليست غير متوقعة".

وأظهرت بيانات شركة Pfizer أن نحو 0.6% من الأشخاص عانوا من شكل من أشكال الحساسية في تجربة اللقاح، لكن نحو 0.5% على الدواء الوهمي.

لذلك كان هناك فائض حقيقي من رد الفعل التحسسي لكن هذا كان صغيرًا والمعدل الحقيقي ليس كذلك معروف ، وهناك الكثير من عدم اليقين حول هذا التقدير.