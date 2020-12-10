شكرا لقرائتكم خبر عن منظم الأدوية البريطانية يتحدث عن أفضل نظام للقاح بأكسفورد ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة TIME NOW NEWS عن قيام الجهة التنظيمية الطبية في بريطانيا بفحص وتقييم أفضل نظام جرعة من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا المحتمل لكورونا ، حيث قال الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية البريطانية إن فحص جميع البيانات المستمدة من تجارب لقاح كورونا الذي طورته أكسفورد وأسترا زينيكا ، بما في ذلك نظام الجرعات الأفضل للاستخدام.

وأضاف جون رين ، الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) ، للمشرعين بعد أن أظهرت دراسة أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 62٪ للمشاركين في التجربة تعطى جرعتين كاملتين، ولكن 90٪ لمجموعة فرعية أصغر تعطى نصف ، ثم جرعة كاملة، قائلا: " من الواضح أن لدينا اهتمامًا كبيرًا بالأسباب المحتملة للجرعات المختلفة التي لها فعالية مختلفة ، الموقف هو أننا سننظر في كل قطعة من الأدلة جزء من ذلك سيكون الفحص الدقيق للغاية ، الأساس لنظام الجرعات المناسب."

وكشف البروفيسور أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، أن لقاح كورونا سيكون قادرا على المساعدة في السيطرة على الوباء، ولكن فقط إذا تم الموافقة عليه وتصنيعه وتوزيعه في جميع أنحاء العالم "على نطاق غير مسبوق"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت.

وأضاف: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن فعالية لقاحنا تتجاوز الحدود التي حددتها السلطات الصحية وقد يكون له تأثير محتمل على الصحة العامة"، تقدم نتائج الدراسة مزيدًا من التفاصيل حول اللقاح الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، والذي خضع للفحص بعد ظهور مخالفات واضحة في بيانات التجارب الصادرة عن أكسفورد وأسترازينيكا الشهر الماضي.