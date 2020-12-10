شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار مبردات هيليوم لحفظ لقاحات كورونا فى درجة حرارة 150 تحت الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" عن حصول شركة Renergen في جنوب إفريقيا على براءة اختراع لمبردات يمكنها الحفاظ على اللقاحات في درجات حرارة شديدة البرودة لمدة 30 يومًا ، وهي طريقة محتملة للحصول على بعض لقطات فيروس كورونا الأولى للموافقة عليها في المناطق النائية ، حسبما قال الرئيس التنفيذي ستيفانو ماراني.

ووفقا للتقرير قال رئيس الشركة إن تصميم المبردات يستخدم الهيليوم للحفاظ على اللقاحات بين 70 و 150 درجة مئوية تحت الصفر دون الحاجة إلى مصدر طاقة، مؤكدا أنه يمكن استخدامها لنقل اللقاحات إلى مناطق نائية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وأضاف ماراني: "لقد بنينا هذا مع وضع السوق الإفريقية في الاعتبار هذا ليس لنقل اللقاح من المصنع إلى الصيدليات المحلية أو النقل داخل المدينة هذا مخصص لإفريقيا ودول جنوب شرق آسيا حيث تستغرق الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد وقتًا أطول للوصول إلى الوجهة."

يجب الاحتفاظ بلقاح فايزر وشريكتها الألمانية بايونتك الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام في المملكة المتحدة ، عند 70 درجة مئوية تحت الصفر لفترات طويلة من الوقت يجب أيضًا الاحتفاظ بلقاح شركة مودرنا الأمريكية في درجات حرارة شديدة البرودة.

المبردات مصنوعة من الألمنيوم ويمكنها نقل 100 جرعة على الأقل من اللقاح، وأوضح ماراني إنه عندما يكون الهيليوم في شكله السائل ، يمكن أن يظل باردًا لفترة أطول بكثير من الثلج الجاف والنيتروجين السائل Renergen في مرحلة البناء لأول مصنع تجاري للغاز الطبيعي السائل في جنوب إفريقيا والذي سينتج أيضًا الهيليوم ، مع بدء الإنتاج في الربع الثالث من عام 2021.

اعتمادًا على مصدر الهيليوم ، يجب أن تكون تكلفة تشغيل الجهاز أقل من 0.07 دولار لكل جرعة في اليوم ، على حد قوله.