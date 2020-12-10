شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال يواجهون 3 أضعاف احتمالات دخول العناية المركزة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل عالمي لأكثر من 3 ملايين حالة لفيروس كورونا من يناير إلى يونيو الماضي أن المرضى الذكور المصابين بالمرض لديهم احتمالات تقارب 3 أضعاف لدخول العناية المركزة بالمستشفيات مقارنة بالإناث، وعلاوة على ذلك، كان الرجال أكثر عرضة بنسبة 1.4 مرة للوفاة من كورونا مقارنة بالنساء، على الرغم من أن كلا الجنسين لديهما خطر مماثل للإصابة.

وبحسب شبكة CNN حلل الباحثون بيانات من 90 تقريرًا شملت 46 دولة و44 ولاية أمريكية وأظهرت هذه البيانات أنه من بين الحالات التي شملتها الدراسة، كان نحو 1.57 مليون امرأة ونحو 1.53 مليون من الرجال.

ووجد الباحثون أنه عندما يتعلق الأمر ببيانات أكثر من 12 ألف حالة دخول إلى وحدات العناية المركزة بالمستشفى، كان حوالي 8000 منهم رجالًا و4000 امرأة.

ومن بين أكثر من 200 ألف حالة وفاة كورونا المشمولة في الدراسة، كان نحو 120.000 من الرجال و91000 من النساء.

الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Communications أمس الأربعاء، لم تبحث في أسباب التفاوت لكن الباحثين - من جامعة كوليدج لندن وجامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا - أشاروا إلى أن التفسير يرجع إلى الاختلافات البيولوجية أكثر من الاختلافات السلوكية أو الاجتماعية والاقتصادية.

ولا تعمل الأجزاء العديدة من الجهاز المناعي التي تعمل معًا للدفاع عن الجسم ضد الفيروسات بنفس الطريقة تمامًا عند الرجال والنساء، وقالت الدراسة إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد العوامل البيولوجية المحددة التي قد تؤدي إلى هذه الاختلافات.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كيت ويب، استشارية طب الأطفال، "الرجال والنساء لديهم اختلافات فى جميع أذرع الجهاز المناعى تقريبًا".

وتتراوح هذه الاختلافات من الاستجابات المناعية المبكرة للعدوى الفيروسية، إلى استجابات الخلايا التائية، واستجابات الخلايا البائية والذاكرة المناعية.

وقال أخصائي أمراض الروماتيزم في جامعة كيب تاون ومعهد فرانسيس كريك في لندن "هناك العديد من الأسباب المحتملة لهذه الاختلافات في المناعة: للهرمونات تأثيرات مناعية ولدى النساء اثنان من الكروموسومات X مقارنة بواحد عند الرجال. والكروموسومات X مليئة بالجينات التي ترمز للمناعة".