متلازمة ريت.. الأسباب والأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر متلازمة ريت من الاضطرابات الوراثية العصبية التي تصيب المواليد الإناث، وتؤثر على الطريقة التي يتطور بها الدماغ.

وتؤثر متلازمة ريت على النطق والمهارات الحركية والكثير من المشكلات العصبية والسلوكية، ما يؤدي إلى فقدان تدريجي للمهارات الحركية والكلام.

في التقرير التالي نتطرق إلى أعراض وأسباب متلازمة ريت وعلاجها وطرق الوقاية منها.

أعراض متلازمة ريت:

يعاني معظم الأطفال المصابين بمتلازمة ريت مجموعة من الأعراض والإعاقة الجسدية والعقلية، التي تشمل ما يلي:

الضعف في التواصل والقدرات المعرفية والتفكير. فقدان القدرة على الكلام. ضعف المهارات الحركية منذ الطفولة مثل الزحف أو التأخر في المشي. وجود مشكلات بالتنفس بما في ذلك فرط التنفس أو حبس التنفس. اضطرابات في النوم. اضطرابات في نبضات القلب. الانفعال السريع. يكون حجم الرأس صغيرا. الصعوبة في المضغ والبلع. وجود حركات غير طبيعية بالعين. نوبات طويلة من الصراخ والبكاء. وجود سيلان باللعاب. ضعف عضلات الجسم. انحناء وتقوس بالظهر.

وجود أعراض تتشابه مع أعراض التوحد مثل:

العزلة والانسحاب الاجتماعي. قلة التواصل البصري. حركات اليد القهرية مثل فرك اليد أو التصفيق وتحريك اليدين بشكل متكرر. عدم القدرة على حل المشكلات وعند التعرض إلى مشكلة يتعرضون إلى نوبات شديدة من الغضب.





أسباب الإصابة بمتلازمة ريت

هي اضطراب وراثي يصيب الدماغ ناتج عن طفرة جينية، ويؤثر على الإناث بشكل أكبر ويكون مميتا للذكور، حيث أن تركيب الكروموسوم لدى الإناث مختلف عن الذكور.

ويتم تشخيص المتلازمة وملاحظة أعراضها منذ الولادة وحتى عمر عامين، وتظهر الأعراض بشكل أكثر ما بين عمر 12 شهرا وحتى 18 شهرا.

وذكر موقع "very well health"، أن الطفرة التي تتسبب في حدوث متلازمة ريت قد تسبب نقصا في وظيفة البروتين، ما يمنع خلايا الدماغ من القيام بوظائفها الطبيعية، ويؤثر على الجسم بشكل عام كما يؤثر أيضا، على الاتصال بين الأعصاب.

طرق علاج متلازمة ريت

حتى الآن لا يوجد علاج محدد لمتلازمة ريت، ولكن يتم علاج النوبات التي يتعرض لها الطفل، ما يساعد على تحسين الوظائف الحركية والمعرفية.

قد يشمل العلاج بعض الأدوية المضادة للتشنجات التي يصفها الطبيب حتى يتم السيطرة على الحالات العصبية.

العلاج الطبيعي من أنواع العلاجات المهمة التي تساعد على تقوية العضلات وحمايتها من التقلص ومنع التقرحات الناتجة عن بطء حركتها.

تناول المكملات الغذائية حيث إن البنات اللاتي يصبن بمتلازمة ريت يتعرضن إلى الضعف في الشهية، ما قد يصيبهن بالفقر الغذائي، ولهذا يجب تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على العناصر المهمة لنمو الجسم وتقويته.

يشمل العلاج تقويم العمود الفقري من خلال التدخل الجراحي، ما يساعد على منع الإصابة بوجود مشاكل في الحركة.





الفرق بين متلازمة ريت والتوحد

يعتبر السلوك الاجتماعي غير النمطي هو السمة المميزة للتوحد، ولكن من يعانون من متلازمة ريت غالبا يصابون بفقدان الاهتمام الاجتماعي بشكل مؤقت حيث أثبتت الدراسات أن الفتيات المصابات بمتلازمة ريت يمكنهن التواصل الاجتماعي مرة أخرى.

تعتبر مشكلات الحركة للمصابات بمتلازمة ريت أكثر حدة من تلك التي يعاني منها المصابون بالتوحد.

من أعراض متلازمة ريت وجود مشكلات في الجهاز العصبي اللاإرادي، ما يؤدي إلى وجود مشكلات صعبة في التنفس، وهذه المشكلة غير موجودة لدى المصابين بالتوحد.