العراق يشكل لجنة لاستيراد لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، الخميس، تشكيل لجنة مختصة للتواصل مع الشركات واستيراد لقاح كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو اللجنة حسن خلاطي قوله، إن اللجنة الخاصة اجتمعت مع ممثلين عن شركة فايزر، فضلاً عن تواصلها مع الفريق الخاص بالتحالف الدولي للقاحات، ووقعت على مذكرة تفاهم، وتم تخصيص المبالغ اللازمة لشراء اللقاح.



وأشار إلى أن هناك شروطا خاصة، تمت المصادقة عليها، من ضمنها قضيتان أساسيتان، الأولى أن يتم اعتماد اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية، والمعيار الثاني هو أن تكون هناك قدرة لدى الشركة المنتجة على توفير الأمور اللوجستية لإيصال اللقاح إلى العراق، لأن بعض اللقاحات تحتاج إلى درجة حرارة معينة، وظروف محيطية معينة، لغرض تحويله من دولة إلى أخرى.

وأوضح أنه "في حال توفر هذه الشروط من الشركة المنتجة، يكون الأمر طبيعياً جداً لاستيراده، لكن في حال استحالة توفرها، سيكون من الصعب إيصال اللقاح، وبالتالي فإن هناك شركات مختلفة، ولقاحات بظروف مختلفة، فضلاً عن وجود بعض الشركات أنتجت لقاحات لا تحتاج إلى إشراف خاص، وظروف خاصة، إنما ظروف التخزين والنقل، أي ظروف اعتيادية كباقي اللقاحات".

وأكد أن "اللجنة تأخذ جميع هذه الأمور بنظر الاعتبار، والعراق يسعى لأن يكون من أوائل البلدان التي تحصل على اللقاحات".

ولفت إلى أن "الشرائح المشمولة هي الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالوباء الفيروسي، وهم كبار السن، والكوادر الطبية، لتماسهم المباشر مع المرضى، وأفراد القوات الأمنية، وأصحاب أمراض نقص المناعة".