إنفوجراف.. الإمارات تسجل لقاحا مضادا لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل لقاح للفيروس غير النشط ضد كورونا رسمياً، والخاص بمعهد بكين للمنتجات البيولوجية.
ويعتبر ذلك خطوة مهمة نحو التصدي لجائحة "كوفيد- 19" في الإمارات، حيث يأتي قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية.
ويعبّر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح.
ويوضح الإنفوجراف التالي النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة:
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