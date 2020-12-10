قفزة بإصابات كورونا في غزة.. وارتفاع الوفيات بالضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 35.5 % من فحوصات كورونا في غزة سجلت إصابات، في قفزة جديدة بعد يوم شهد أعلى معدل وفيات في فلسطين.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إنه جرى تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد فحص 1650 عينة في قطاع غزة، الأربعاء بمعدل إصابة 35.5%.، في حين تراوح معدل الإصابات السابق بين 30-32 %.

وظهر الأربعاء، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 23 وفاة، و1883 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1636 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية في فلسطين، وهذا أعلى معدل وفيات في يوم واحد بسبب وباء كورونا.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، انه تم تسجيل 7 حالات وفاة في غزة والبقية في الضفة الغربية.





ولاحقا قالت الكيلة، في مؤتمر صحفي، إن المنحنى الوبائي ارتفع بشكل كبير وأن الازدياد الواضح في أعداد الإصابات اليومية والانتشار المجتمعي للفيروس في بعض المحافظات قاد إلى اتخاذ قرار إغلاق بعض المحافظات في الضفة.

وتوقعت أن تحصل فلسطين على لقاح كورونا بحلول شهر آذار/ مارس المقبل، مشيرة إلى أن دول المنطقة يجب أن يتوفر فيها اللقاح بفارق لا يزيد عن شهرين بين دولة وأخرى.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الشراء سيكون من خزينة السلطة بشكل أساسي ومن التبرعات التي ستقدمها الدول المانحة لفلسطين، باعتبارها دولة عضو في آلية "كوفاكس" ومؤسسة "غافي" العريقة لتمويل حصول الدول ذات الدخل المحدود على اللقاحات.

وقالت: "غافي" و"كوفاكس" ستعملان على تغطية 20% من حاجتنا للقاحات، وسيتم شراء %50 من الخزينة".

وذكرت أنه سيتم البدء بتطعيم الفئات الأكثر حاجة وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والطاقم الطبي.

