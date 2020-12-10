طريقة تخسيس مذهلة برجيم الشوفان والبيض 

يمكن اتباع طريقة تخسيس مذهلة وسريعة من خلال تطبيق برنامج رجيم البيض والشوفان. فمن المعروف ان البيض يحتوي على بروتينات تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة. اما الشوفان فهو مصدر للكثير من المغذيات التي يحتاج اليها الجسم ومنها البروتين والحديد اوالمكونات التي تحمي صحة القلب. كما انه يساهم في الحد من ارتفاع مستوى الكولسترول الضار. وهو خال تماماً من الدهون ما يجعله جزءًا لا يتجزأ من الحميات التي تهدف الى التخسيس ونحت الجسم وتخليصه من الدهون.

برنامج حمية الشوفان والبيض

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يعتبر هذا الرجيم طريقة تخسيس مذهلة لأنه يساعد على خسارة الوزن الزائد واذابة الدهون التي تتجمع في مناطق مختلفة من الجسم خلال مدة قياسية. ومن اجل اتباعه يجب تناول 3 وجبات تحتوي على مكونيه الاساسيين. وهكذا يمكن فقدان ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في ايام قليلة. لكن الافضل عدم فعل هذا لمدة طويلة جداً واكثر من مرة واحدة كل 6 اشهر من اجل منع حدوث اعراض جانبية بسبب النقص في بعض العناصر الغذائية الاساسية.

الفطور. بيضتان مسلوقتان مع كوب من عصيدة الشوفان.

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الغداء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح مع كوب كبير من عصيدة الشوفان.

العشاء. كوب متوسط الحجم من عصيدة الشوفان.



فوائد الرجيم

يحتوي الشوفان على الكثيرمن المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم من اجل تفعيل وظائفه الحيوية. ولهذا من المفيد اضافته الى مختلف انواع السلطات والشوربات والاطباق الاخرى.

- يعتبر مصدراً مهماً للبروتنيات والالياف والفيتامينات B.

- يحتوي على عدد كبير من المعادن الاساسية ومنها الحديد الذي يمنع حدوث فقر الدم والفوسفور والكالسيوم الضروري لتأمين صحة العظام.

- يساهم تناوله بشكل منتظم في حماية صحة القلب والشرايين.

- يمكن الاستفادة منه من اجل الحد من المعاناة من مشاكل الاسنان.

- يعتبر من المكونات الضرورية التي تعمل على تعزيز المناعة.

- يحتوي على بعض الفوائد الجمالية حيث يستخدم لتحضير وصفات تنقي البشرة من البثور وحب الشباب وغيرها من الشوائب.

- يحتوي على نسبة منخفضة جداً من الدهون المشبعة ولهذا يمكن الاعتماد عليه كمكون اساسي لأي رجيم يهدف الى انقاص الوزن واستعادة الرشاقة.



طريقة عمل عصيدة الشوفان



يمكن تحضير هذه العصيدة التي تشكل طبقاً رئيسياً في رجيم الشوفان والبيض بطريقة سهلة جداً.

المقادير

4 ملاعق طعام من بذور الشوفان

كوب ونصف من ماء الشرب

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ثمرتا تفاح مبشورتان ومنزوعتا البذور ومقطعتان الى شرحات صغيرة او اي نوع آخر من الفواكه مثل الفراولة أو التوت او القليل من الزبيب

ثمرتا موز مقطعتان الى دوائر

الخطوات

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1 يوضع الشوفان والماء على النار مع التحريك بين الحين والآخر.

2 يترك الخليط على النار حتى ينضج الشوفان اي يصبح كثيفاً ولزجاً.

3 ينزع الوعاء عن النار وتضاف اليه قطع التفاح ويحرك الخليط جيداً.

4 ترش القرفة ويسكب المزيج في اطباق.

5 تضاف قطع الموز الى العصيدة كما يمكن تزيين الاطباق بقطع الجوز او اللوز النيء الخالي من الملح.

وبعد انتهاء مدة الرجيم من المهم اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على كل المكونات الغذائية الاساسية مع الحرص على شرب الماء وممارسة الرياضية من 3 الى 4 مرات اسبوعياً كحد ادنى. ويمكن تناول عصيدة الشوفان كوجبة خفيفة او كطريقة للتحلية عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين وجبتين رئيسيتين. وهكذا يمكن تعلم طريقة مذهلة للتخسيس من دون الشعور بالحرمان.

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