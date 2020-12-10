شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تقرير مصير لقاح كورونا من فايزر لطرحه بأمريكا بموافقة "FDA" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع اليوم، الخميس، اللجنة الاستشارية للخبراء للنظر فى ترخيص هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" للقاح كورونا من فايزرPfizer / BioNTech ، ويقوم مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الذين سيناقشون ترخيص الاستخدام الطارئ لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة Pfizer و BioNTech.

ووفقا لما ذكره موقع CNN الإخبارى، فان اتفاقية الموافقة الطارئة على اللقاح EUA متوقعة على نطاق واسع. وقال الدكتور ستيفن هان مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لشبكة CNN الثلاثاء، "أجرى فريقنا تحليلهم الأولى، ونشعر أنه مبدئيًا تم الوفاء بمعايير النجاح، لكن الهيئة الأمريكية وعدت بالاستماع إلى نصيحة اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، المكونة من خبراء لقاحات مستقلين، ومتخصصين في الأمراض المعدية، وممثلين عن الصناعة، وممثل المستهلك، بحيث يشمل الاجتماع 17 عضوًا منتظمًا، و 13 عضوًا مؤقتًا في التصويت، تبدأ الجلسة صباح اليوم الخميس، ويمكن أن يأتي تصويت اللجنة بعد الظهر.

وقال الموقع، ستكون الأسئلة الحقيقية الوحيدة حول ما إذا كان المستشارون يوصون بفرض قيود على الموافقة الطارئة EUA، ربما سيتم اخراج الأطفال خارج القائمة في الوقت الحالي، على سبيل المثال. سيناقشون أيضًا كيفية إجراء مراقبة السلامة بعد الموافقة الطارئة EUA وما إذا كان سيتم تقديم اللقاح لمتطوعي التجارب السريرية الذين حصلوا على جرعات الدواء الوهمي.

سرعة غير مسبوقة للقاحات..

وتدعم الحكومة الفيدرالية الأمريكية تطوير 7 لقاحات لفيروس كورونا، 4 منها في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الكبيرة، اثنان، من صنع شركة فايزر ومودرنا Pfizer وModerna، تقدموا الآن بطلب للحصول على الموافقة الطارئة EUA.

وأضاف الموقع، أن اللقاحات تم تطويرها جميعًا بسرعة غير مسبوقة، تم التعرف على الفيروس المعروف بفيروس كورونا فقط في يناير، ولكن بعد أسابيع فقط من عزله، شاركت الحكومة الصينية تسلسله الجيني، وكان ذلك كافياً لبدء العمل على اللقاحات، حيث كانت الشركات، والباحثون، الأكاديميون، والحكومة الفيدرالية، تعمل على تطوير ما يسمى بالمنصات التي يمكن استخدامها لتغيير اللقاحات الجديدة بسرعة، يستخدم أول اثنان منها، وهما لقاحى فايزر ومودرنا Pfizer و Moderna ، موضحا انه تم استخدام تقنية جديدة والتي تتضمن مادة وراثية تُعرف باسم messenger RNA.

واكد الموقع، أنه تم بالفعل تجربة هذا النهج ضد الأمراض المعدية، مثل زيكا، وضد السرطان أيضًا، لذلك كان الباحثون واثقين من أنه آمن، كما أنه أسرع بكثير من تقنيات تطوير اللقاحات القديمة مثل لقاحات الأنفلونزا.

تحتاج لقاحات" messenger RNA" إلى امتداد قصير من الشفرة الجينية وتوظف جسم الإنسان نفسه لصنع لقاح خاص به، أظهرت الاختبارات التي أُجريت على عشرات الآلاف من المتطوعين والتي بدأت في الصيف أنها تثير استجابة مناعية ويبدو أنها تفعل ذلك بأمان.

قال الدكتور بيتر ماركس، رئيس مركز تقييم وأبحاث البيولوجيا التابع لهيئة الغذاء والدواء، والذي يوافق على اللقاحات، في ندوة عبر الإنترنت للجمعية الطبية الأمريكية: "لقد اختصرنا الجداول الزمنية للقاحات هنا دون المساس بسلامة اللقاح وفعاليته، وذلك بسبب تزايد حالات ووفيات فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأضاف أنه بحلول أغسطس إلى أكتوبر من هذا العام، أصبح من الواضح لنا أن اللقاحات الأولى التي تم الحصول عليها من المحتمل أن تُمنح حقًا موافقة لاستخدام الطوارئ بسبب الطبيعة الملحة للغاية لهذه الأزمة."