شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لاستخدام قناع النوم.. يسيطر على الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قناع النوم لم يعد مقتصرا على ركاب الطائرات فقط، للتخلص من أصوات المحركات والنوم فى هدوء، لكنه أصبح مهما فى حياتنا اليومية إذ يساعد فى نوم هادئ وصحى، ويؤثر بشكل مباشر على صحتك العقلية والجسدية وعلى جودة حياة اليقظة، بما في ذلك الإنتاجية والتوازن العاطفي وصحة القلب والوزن وغير ذلك الكثير.

ونظرا لاختلاف متطلبات النوم لفرد واحد عن الآخر، يشير خبراء الصحة والدراسات إلى أنه من الضروري أن ينام الشخص البالغ من 6 إلى 9 ساعات كل ليلة، لتجنب ظهور مشاكل صحية مختلفة، حسبما ذكر موقع " boldsky " من هنا تظهر فوائد استخدام قناع النوم كالتالى:

يحسن نوعية النوم

تشير الدراسات إلى أن الإنسان الطبيعى كائن نهاري يستيقظ أثناء النهار وينام في الليل، لذلك فإن أدمغتنا تربط بشكل طبيعي بين الظلام والنوم ويميل الدماغ إلى إنتاج المزيد من الميلاتونين، الهرمون الذي يتحكم في نومنا ودورات الاستيقاظ، عندما يشعرون بغياب الضوء والذي يمكنك الحصول عليه من خلال ارتداء قناع النوم بالإضافة إلى زيادة إنتاج الميلاتونين، تم ربط ظروف النوم المظلمة بنوم حركة العين السريعة وقلة اليقظة.

تنام بشكل أسرع:

ارتداء قناع النوم يقلل من الوقت الذي تقضيه مستيقظًا في السرير لأن الظلام الدامس يعزز مستوى الميلاتونين في جسمك مما يجعلك تنام أسرع بكثير من عدم ارتداء قناع النوم أيضا، يشجعك قناع النوم على العودة إلى النوم عن طريق منع المحفزات الأخرى.



قناع النوم

صحة الجلد:

تعتبر أقنعة النوم المصنوعة من الحرير أو غيرها من الألياف اللطيفة يمكن أن تساعد في تحسين نوعية نومك، أي عندما تنام بدون قناع يمكن أن يؤدي ملامسة وسادتك إلى شد الجلد المحيط بعينيك. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنك مرتاحًا جيدًا بسبب النوم المتواصل، يمكنك شراء أقنعة النوم المصنوعة من مواد معينة، مثل الفحم، لتقليل الانتفاخ والجفاف حول تجاويف العين.

السيطرة على الصداع النصفي

حساسية الضوء من الأعراض الشائعة وغير السارة المرتبطة بالصداع النصفي المزمن، يمكن أن تساعد أقنعة النوم في توفير الظلام الدامس، مما قد يساعد في تخفيف الألم النابض، يمكن أن توفر بعض أقنعة النوم ميزات التبريد أو التدفئة المصممة خصيصًا لتخفيف آلام الصداع النصفي.



قناع النوم

عالج الاكتئاب

على الرغم من أن هذا الادعاء يتطلب مزيدًا من الدراسات، فقد أشارت دراسة إلى أن الحصول على قسط من النوم في الظلام الدامس يمكن أن يساعد في تقليل الاكتئاب، أظهر المشاركون انخفاض أعراض الاكتئاب.

يساعدك عقلك وجسمك

وفقًا للدراسات، فإن تحفيز ضغط اللمس العميق يعزز إطلاق مادة السيروتونين ، وهي مادة كيميائية تنظم النوم، التحفيز العميق للضغط هو عبارة عن ضغط لطيف، أو احتضان ، أو إمساك يريح الجهاز العصبي ، لذلك عند ارتداء قناع العين ، قد يساعدك الضغط اللطيف على الشعور بالاسترخاء.



قناع النوم

علاج جفاف العين

يمكن أن تتعرض عينيك للهواء الجاف والغبار والمهيجات الأخرى التي يمكن أن تسبب جفاف العين في الصباح، وخاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من التهاب المفاصل الليلي، وهي حالة تمنع المرء من إغلاق العينين تمامًا، يمكن تجنب ذلك من خلال ارتداء قناع النوم أثناء النوم.