تطوير طريقة لتتبع عدوى كورونا خلال 4 ساعات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يواصل العلماء أبحاثهم لتطوير وسائل تساعد في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، سواء من خلال تطوير اللقاحات أو طرق الفحص وغيرها .

تمكن علماء أستراليون، الخميس، من تطوير طريقة سريعة للكشف عن تسلسل جينوم فيروس كورونا، وتتبع مصدر حالات الإصابة بفيروس كورونا في غضون أربع ساعات فقط، ما يساعد على احتواء انتقال العدوى بسرعة.

ويمكن أن يساعد تسلسل الجينوم العلماء في مراقبة التغييرات الصغيرة في الفيروس على المستوى الوطني أو الدولي لفهم كيفية انتشاره وتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية ارتباط الحالات المختلفة.

وقال إيرا ديفيسون، العالم في معهد جارفان للأبحاث الطبية، في تقرير أعد بالتعاون مع جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW): “عندما يتم تحديد حالة جديدة وغامضة من فيروس كورونا، فإن كل دقيقة مهمة”.

وتساعد الاختبارات الجينومية في تتبع مصدر الحالات الغامضة، لكن النتائج غالبًا ما تستغرق أكثر من 24 ساعة.

وقالت روينا بول، العالمة بجامعة نيو ساوث ويلز، إنه “من خلال تحديد الاختلاف الجيني، يمكن كشف كيفية ارتباط حالات الإصابة المختلفة بفيروس كورونا”.

وتجنبت أستراليا إلى حد كبير العدد المرتفع من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، وخففت بحذر القيود بعد الإبلاغ عن عدم وجود حالات إصابة محلية بكوفيد-19 خلال الأيام الماضية.

وقد أبلغت عما يقل قليلاً عن 28000 إصابة و908 وفيات منذ بدء الوباء، لكنها تشير إلى أنه لا يزال هناك أقل من 50 حالة نشطة متبقية، معظمهم من المسافرين العائدين من الخارج، والذين يمكثون في الحجر الصحي بالفنادق.