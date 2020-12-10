مخاوف من نتائج عكسية للقاح سينوفارم ضد كورونا بسبب سرية بياناته

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - في إطار المنافسة العالمية حول لقاحات فيروس كورونا المستجد ، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ،أن اللقاحات الصينية تقترب خطوة من الاستخدام الواسع النطاق لكن الإعلان يفتقر إلى البيانات وتفاصيل عن اللقاح.

وأكدت الصحيفة أن اللقاحات الصينية يمكن أن توفر شريان حياة للبلدان النامية التي لا تستطيع تحمل تكاليف اللقاحات الغربية، والتي من المحتمل أن تكون أكثر تكلفة وأكثر صعوبة في النقل، لكن الأزمة في الكثير من الشكوك التي تحوم حول هذه اللقاحات.

وبالرغم من أن اللقاح الصيني فعال بنسبة 86%، لكنه لا يرقى إلى مستوى الفعالية، الذي أبلغت عنه شركتا الأدوية الأميركيتان فايزر ومودرنا، اللتان قالتا في وقت سابق إن لقاحاتهما كانت فعالة بنسبة تزيد عن 90٪ في الحماية من فيروس كورونا.

وقالت الإمارات، وهي من بين 10 دول تختبر فيها سينوفارم لقاحيها، إنها راجعت تحليلاً مؤقتًا لبيانات من التجارب السريرية المتأخرة التي أجرتها شركة سينوفارم والتي أظهرت أيضًا أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 100 في المائة في الوقاية من الحالات المتوسطة والشديدة من المرض، وأضافت أنه لا توجد مخاوف جدية تتعلق بالسلامة.

كل شيء سري

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات: “الإعلان تصويت هام على ثقة السلطات الصحية في الإمارات في سلامة وفعالية هذا اللقاح”، ولم تذكر الحكومة ما إذا كانت قد أجرت تحليلاً مستقلاً للبيانات الأولية.

وأكدت الصحيفة الأميركية أن اللقاحات الصينية تفتقر بشدة إلى المعلومات حول تطوير اللقاح في الصين لعدة أشهر.

وقدم البيان الصحفي الصادر عن الحكومة الإماراتية بعض التفاصيل الرئيسية الأخرى، مثل عدد حالات كوفيد-19 التي تم تحليلها أو أعمار المتطوعين، مما يجعل من غير الواضح للعلماء كيف توصلت سينوفارم إلى استنتاجاتها.

وقالت بيات كامبمان، مديرة مركز اللقاحات في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي: “الشيطان يكمن في التفاصيل. من الصعب للغاية الحكم على هذا دون معرفة عدد القضايا. الشيء الرئيسي هو أن نتائج التجارب يجب أن تكون علنية”.

ووصف جين دونغيان، عالم الفيروسات بجامعة هونغ كونغ، المعلومات التي أعلنت عنها أبوظبي الإمارات بأنها “متواضعة”، قائلاً إن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية من صانع اللقاح.

وتابع جين: “إذا صنعوا كل شيء سرا، مثل الصندوق الأسود، فلن يساعد ذلك. هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى الارتباك وعدم الثقة ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية”.

وأكدت الصحيفة أنه يجب أنه يجب أن تعلن الصين بوضوح كل المعلومات حول اللقاح خاصة بعد تلقيح ما يقرب من مليون شخص حتى قبل الانتهاء من التجارب السريرية، مما عرض الناس إلى مخاطر لا داعي لها.