شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين التهاب الحلق العادى أو بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعراض فيروس كورونا تبدو شائعة إلى حد كبير وتشبه أعراض أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، لذلك، إلى أن يكون لدينا لقاح لفيروس كورونا، فمن الطبيعي أن نشعر بالقلق من أي علامة على المرض تشبه أعراض الفيروس التاجي، والتهاب الحلق من الأعراض الشائعة التي قد تكون من أعراض كورونا أو أعراض أي مرض تنفسي آخر مثل: الأنفلونزا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين التهاب الحلق العادي والتهاب الحلق بسبب كورونا.

يمكن أن يكون التهاب الحلق نتيجة لحالات طبية مختلفة إنه شعور مؤلم أو جاف أو خشن في الحلق ناتج عن الالتهابات أو العوامل البيئية مثل الهواء الجاف.

يمكن تقسيم التهاب الحلق إلى ثلاثة أجزاء يمكن تمييزها على أساس الجزء المصاب من الحلق وبينما يؤثر التهاب البلعوم على المنطقة الواقعة خلف الفم مباشرة، فإن التهاب اللوزتين هو تورم واحمرار في اللوزتين والنوع الثالث هو التهاب الحنجرة وهو الانتفاخ الذي يحدث في الحنجرة.

التهاب الحلق من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا

إلى جانب كون التهاب الحلق من الأعراض الشائعة لنزلات البرد والأنفلونزا، وفقًا لتقارير مركز السيطرة على الأمراض، فقد تم الإعلان عنه أيضًا من أعراض فيروس كورونا الشائعة، ومع ذلك، فهو من الأعراض الأقل شيوعًا والتي قد تختلف من شخص لآخر.

الفرق بين التهاب الحلق العشوائي والتهاب الحلق بسبب كورونا

يحدث التهاب الحلق لدى مرضى كورونا عندما يدخل الفيروس الأغشية المرتبطة بالأنف والحنجرة ، مما يؤدي بدوره إلى انتفاخهما يسمى الألم والوجع الذي يشعر به الشخص المصاب "التهاب البلعوم".

وبالمثل ، في حالة نزلات البرد وغيرها من الحالات الشبيهة بالأنفلونزا، يحدث التهاب الحلق بنفس الطريقة ومع ذلك ، في حين يحدث التهاب الحلق في أمراض أخرى غير كورونا في وقت مبكر من العملية ، فإن المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا سيعانون من التهاب الحلق مع أعراض أخرى سائدة مثل الحمى والسعال الجاف والتعب.

لذلك ، إذا كنت تعاني فقط من ألم في منطقة الحلق وليس لديك أي أعراض أخرى، فمن المحتمل أن يكون التهاب الحلق أو حالة ناتجة عن عدوى أو مرض آخر غير كورونا، ومع ذلك ، يجب على المرء أن يظل يقظًا وأن يخضع للاختبار إذا كان يريد أن يكون متأكدًا بنسبة 100٪.

أمراض أخرى يمكن أن تؤدي إلى التهاب الحلق

يمكن أيضًا تحديد التهاب الحلق لدى الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد والحساسية الموسمية والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

يمكن أيضًا أن تحدث بسبب عوامل بيئية مثل الهواء الجاف وإذا كنت تعاني من آلام في الحلق ويبدو أنه العرض الوحيد السائد ، فهناك احتمال كبير أن يكون له علاقة بحساسية من حبوب اللقاح أو وبر أكثر من كورونا.

علاج التهاب الحلق

بينما تستمر المعركة ضد كورونا ، يمكن علاج التهاب الحلق العشوائي بالأدوية والعلاجات المنزلية المناسبة يمكن أن يساعدك شرب الكثير من الماء على التعافي بشكل أسرع.

يمكنك أيضًا تجربة الغرغرة بمحلول ملحي للمساعدة في تخفيف ألم الحلق بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام جهاز ترطيب لإضافة الرطوبة إلى الهواء وأيضًا أخذ بخار متكرر للتعافي بشكل أسرع.