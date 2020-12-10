اتبع هذه النصائح لعدم اكتساب الوزن المفقود مجددا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أكثر ما يقلق الأشخاص الذين يسعون لخسارة وزنهم، هو اكتساب الوزن مجددا، وغالبا ما يحدث هذا الأمر مع العديد من الأشخاص، مما يجعلهم يعودون إلى نقطة الصفر من جديد.

ولمواجهة هذه المشكلة نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن اختصاصية التغذية نورهان ناصر، ثماني نصائح للوقاية من اكتساب الوزن مجددا.

وجاءت النصائح كالتالي:

الالتزام اليومي بنصف ساعة من التمارين الرياضية.

تناول وجبات تحتوي على كميات مناسبة من البروتين، لأن البروتين يعطي شعورا بالشبع لفترة أطول.

الحصول على قسط منتظم من النوم لا يقل عن ثماني ساعات يوميا دون أرق.

تجنب التوتر قدر المستطاع، نظرا لأن التوتر يساعد بشكل كبير في زيادة الشهية.

ينصح بتناول الخضار بكثرة لكونه غنيا بالألياف، واحتوائه سعرات حرارية أقل الأمر الذي يساعد في الشعور بالشبع.

ينبغي الالتزام بمفهوم الأكل بوعي (Mindful Eating) من خلال استيعاب الإشارات الصادرة عن البدن المتعلقة بوقت الجوع والشبع.

تخصيص أجندة للطعام اليومي (Food Diary) تكتب فيها ما تتناوله خلال اليوم حتى تكون على دراية واضحة بما تتناوله على مدار اليوم، لاسيما أن البعض يتناول بعض الأطعمة دون أن يعي ما يأكله وذلك لانشغاله بأمور أخرى.