شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: 4 أشياء ابتعد عنها قبل النوم لكي ترتاح في نومك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بالابتعاد عن أربعة أشياء قبل النوم للاستمتاع بنوم هادئ. وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: أشياء ابتعد عنها قبل النوم مباشرةً …لكي ترتاح في نومك: ١.استعمال الجوال لتصفح النت. ٢.مناقشة المشاكل اليومية مع الزوجة. ٣.الأكل الدسم قبل النوم مباشرة. ٤.وجود إزعاج/أضواء في غرفة النوم.

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