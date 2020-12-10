شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى الأذن.. أنواعها وأعراضها وأسبابها ونصائح العلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عدوى الأذن عندما تتسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية فى تعطيل الأذن الوسطى بطريقة ما، ومن المرجح أن تصيب التهابات الأذن الأطفال بدلاً من البالغين، وبشكل عام يتم علاج التهابات الأذن من تلقاء نفسها، لكنها تتطلب رعاية طبية إذا كانت عدوى مزمنة، وقد تختلف الأعراض من خفيفة إلى متقدمة، ويمكن أن تكون مؤلمة أيضًا.

ويتم التخلص من التهابات الأذن فى الغالب بمساعدة المضادات الحيوية، ومع ذلك قد تؤدى بعض التهابات الأذن إلى فقدان السمع ومضاعفات أخرى، ولمعرفة المزيد عن التهابات الأذن، تحدث الدكتور أنوراغ جين، المدير المساعد والمسئول - الأنف والأذن والحنجرة، مستشفى ماكس سوبر التخصصي ، باتبارغانج ، حول الأنواع والأعراض والأسباب.





أنواع التهابات الأذن

وفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth"، يمكن أن تكون التهابات الأذن مزمنة وحادة، وقد تستمر الالتهابات المزمنة لفترة طويلة، وعلى الرغم من أن التهابات الأذن الحادة مؤلمة لكن يمكن أن تلتئم من تلقاء نفسها فى فترة زمنية قصيرة جدًا.

علاوة على ذلك يمكن أن تؤدى عدوى الأذن المزمنة إلى تلف دائم فى الأذن أيضًا، ويمكن تصنيف العدوى حسب نوع البكتيريا.





1. الالتهابات البكتيرية

تحدث عدوى الأذن البكتيرية في الغالب في الأذن الوسطى، وتأتي هذه العدوى في الغالب من أمراض أخرى مثل البرد والإنفلونزا، وقد تشمل الأعراض التي تؤدي إلى هذا النوع من عدوى الأذن الحمى ، والاحتقان ، والبرد المستمر ، وما إلى ذلك. لذلك ، تظهر عدوى الأذن البكتيرية كثيرًا في الجمهور.





2. الالتهابات الفيروسية

من الشائع أن الالتهابات الفيروسية هي التي لوحظت أكثر عند الناس، وإذا لم يتم علاج العدوى الفيروسية في الوقت المناسب، فقد يؤدى ذلك إلى حدوث عدوى ثانوية، وتختفى العدوى الفيروسية فى غضون 2-3 أيام دون أى علاج، لكنها قد تستمر لفترة طويلة في حالات نادرة جدًا.





3. الالتهابات الفطرية

إذا كان هذا هو موسم الرطوبة، مثل موسم الأمطار، فهناك فرص متزايدة للإصابة بالعدوى الفطرية، ويمكن أن تكون الالتهابات الفطرية مشكلة وقد تتطور فى أى جزء من جسمك، تحدث عدوى الأذن خارج الأذن، وفى مثل هذه الحالات قد تصبح أذنيك جافة، وتشعر بحكة، وتكون كريهة الرائحة.

أعراض التهاب الأذن

علامات التهاب الأذن ملحوظة وسريعة للغاية، ويمكن أن ينتقل من معتدل إلى أسوأ بسرعة كبيرة، ويجب اتخاذ الإجراءات أو طرق العلاج المناسبة لتقليل العدوى.



العلامات أكثر شيوعًا عند الأطفال مقارنة بالبالغين، وأهم أعراض التهاب الأذن: العلامات أكثر شيوعًا عند الأطفال مقارنة بالبالغين، وأهم أعراض التهاب الأذن: وجود إفرازات من الأذن. انخفاض في القدرة على السمع. ألم الأذن. مثير للحكة. في بعض الحالات الخطيرة يمكن أن يكون هناك دوار ودوخة صداع الرأس. اضطراب النوم. تصريف السوائل من الأذن.

حمى.





أسباب التهاب الأذن

من الاحتقان إلى استخدام سماعات الأذن، يمكن أن يكون هناك عدة عوامل وراء التهابات الأذن، فيجب على الآباء توفير رعاية واهتمام خاصين لأطفالهم لأنه أكثر شيوعًا في سن أصغر.

تحدث عدوى الأذن عندما تتورم أو تسد قناة استاكيوس ويمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة، يمكن للمرء اتخاذ تدابير وقائية أو السلامة لتجنب خطر الإصابة بعدوى الأذن. الأسباب الرئيسية لعدوى الأذن هي:





1. مضاعفات عدوى البرد أو الجيوب الأنفية

يمكن أن تسبب عدوى الجيوب الأنفية أو البرد تورم الأنف واحتقانها، ويمكن أن يسد السائل خلف طبلة الأذن، ما قد يؤدي إلى تراكمها. وقد يكون هذا مؤلمًا ويضغط على أذنك وأنفك. يمكن أن تؤدي عدوى الجيوب الأنفية إلى نمو المزيد من البكتيريا والفيروسات، مما يؤدي إلى التهابات الأذن.





2. مرض السكري

يتعرض مريض السكري دائمًا لخطر الإصابة بالعدوى، ويمكن أن تكون أي إصابة لمثل هذا المريض خطيرة للغاية، إذا كان المريض مصابًا بمرض السكري أو لم يتم التحكم في السكر، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب الأذن. هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن الخارجية.





3. العدوى التي تسببها النفس

غالبية الحالات هي من صنع النفس، يمكن أن تؤدي العدوى الذاتية في أذنك أيضًا إلى عدوى ثانوية، يجب ألا يستخدم الناس سماعات الأذن أو أصابعهم أو أشياء مثل المفاتيح وأقلام الرصاص لإخراج شمع الأذن من آذانهم، فهذا يمكن أن يسبب تلف الأذن ويؤدي إلى مزيد من الالتهابات.

4. التدخين

التدخين ضار بالصحة العامة للفرد، ويمكن أن يسبب تلف الحلق والأنسجة الأنفية، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بأي نوع من أنواع العدوى، كما يمكن أن يكون التبغ ضارًا جدًا لأذنك، حتى أنه يؤدي إلى التهابات الأذن، وفي حالات نادرة جدًا أدى التدخين إلى فقدان السمع .





5. الحساسية

يمكن أن تسبب الحساسية تراكم السوائل خلف طبلة الأذن. مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى التهابات الأذن ، ومعظمها في الأذن الوسطى، والتهاب الأذن التحسسي يشبه عدوى الأذن الفيروسية أو البكتيرية، ويجب على المرء أن يحذر من استخدام أي منتج أو قبل أن يكون لديه أي شيء قد يؤدي إلى الحساسية.





علاج عدوى الأذن ونصائح الوقاية

يجب على المرء أن يزور أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بعد تجربة أعراض التهاب الأذن، يتم التشخيص بأخذ عينة سائلة من أذنك أو بإجراء اختبار السمع، يتم إعطاء قطرات أذن لتخفيف الألم في بعض الحالات، وفيما يلي بعض النصائح للوقاية من عدوى الأذن :



1. ينصح جميع مرضى السكر بالامتناع عن جرح آذانهم بوضع أيديهم فيها.

2. طبلة الأذن لها نفس رقة العين، ولكن ، لا يزال من الممكن رؤية الأشخاص وهم يضعون أي شيء في الأذن يأتي في أيديهم ، بدءًا من المفاتيح والأقلام الرصاص والأقلام ويتلفون أذنهم. لذلك ، في الغالب هو عدوى ذاتية.