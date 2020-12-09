يعالج الحروق وحب الشباب … فوائد سحرية للصبّار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

تحتوي نبتة الصبار على العديد من الفوائد السحرية ولهذا الامر تدخل هذه النبتة في المستحضرات التجميلة والمراهم الموضعية .

وأفاد تقرير نشره موقع “هيلث لاين”، أن الهلام الموجود بداخل الصبار ويعرف بجل الصبار، والعصارة اللبنية المعروفة باسم “اللاتكس الصفراء”، تدخل في صناعة الملينات.

ويمكن استخدام الصبار في علاج الكثير من المشكلات الصحية، منها:

الحروق

تحتوي بعض الكريمات المرطبة للجلد والتي تساعد على بنائه مرة أخرى على جل الصبار، وبسبب الصبار الموجود بها فإنها تساهم في التئام الجروح الناتجة عن الحروق بشكل أسرع.

حب الشباب

اسستخدام جل الصبار في دهان الوجه، مرتين في اليوم، صباحا ومساء، يسهم في تقليل ظهور حب الشباب وزيادة فعالية العلاجات الدوائية.

الصدفية

تساعد عصارة الصبارة “اللاتكس” في تخفيف حدة تلك الأعراض لدى المصابين بمرض الصدفية، بدرجات من خفيفة إلى متوسطة.

الهربس

دهن المنطقة المصابة بالهربس، بواسطة الكريمات التي تحتوي على عصارة الصبار، يحسن من فرص الشفاء بسرعة.

الإمساك

يدخل لاتكس الصبار في صناعة الملينات، لأنه يحسن حركة الأمعاء والتخلص من تشنجات الجهاز الهضمي، لكن ليس من الواضح استخدام لاتكس الصبار فمويا، في علاج الإمساك.