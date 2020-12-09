شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات ومعادن تقوي جهازك المناعي.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

يحافظ جهاز المناعة بشكل كبير على صحة الجسم وحمايته من السموم والالتهابات، الأمر الذي يجعل من تعزيز قوة هذا الجهاز أمرا ضروريا، خصوصا في فصل الشتاء مع تفشي الأمراض.



ومن الضروري خلال سعينا لتدعيم جهازنا المناعي أن نتناول مجموعة من الأغذية، وتبني نظام غذائي متوازن، بحيث يكون الجسم جاهزا لتلقي ضربات الفيروسات والسموم والبكتيريا عندما تهاجمه.

وينصح خبراء التغذية بحسب سكاي نيوز أن تتم تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية بدلا من اللجوء إلى الأدوية والعقاقير، حيث يمكن أن تعزز القائمة التالية من الفيتامينات والمعادن من حصانة الجهاز المناعي:

فيتامين "سي"

يساهم الفيتامين "سي" في منع العدوى أو تقصير مدة المرض، كما يعزز مقاومة الجسم، حسبما ذكر موقع "كليفلاند كلينك" الطبي.

وتعد الحمضيات مصدرا رئيسيا للفيتامين "سي"، علما أن هناك مصادر أخرى له مثل السبانخ والكرنب والفليفلة والفراولة والبابايا.

فيتامين "إي"

يعد الفيتامين "إي" مضادا قويا للأكسدة، الأمر الذي يجعله مفيدا في مساندة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، علما أنه يتوفر بكثرة في الأغذية النباتية الغنية بالدهون مثل اللوز والفول السوداني وبذور زهرة عباد الشمس والصويا والبندق.

فيتامين "أي"

يعتبر فيتامين "أي" من المغذيات المهمة للنمو وانقسام الخلايا والتكاثر وتقوية المناعة، كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة، علما أن أبرز مصادره سمك التونة بالإضافة إلى الجزر والبطاطا الحلوة واليقطين والجوز والشمام والخضروات الورقية ذات اللون الغامق.

فيتامين "د"

يسبب نقص الفيتامين "د" مشاكل صحية عديدة تطال العضلات والجهاز المناعي، هذا إلى جانب هشاشة العظام، والشعور بالإرهاق على نحو مستمر.

ويمكن تعويض النقص في "فيتامين د" عن طريق تناول المكملات ضمن الجرعات التي يوصي بها الأطباء، هذا إلى جانب الإكثار من تناول مجموعة من الأغذية مثل سمك السلمون والتونة والسردين والحليب وعصير البرتقال والحبوب الكاملة.

الزنك

تكمن أهمية الزنك بكونه عنصرا ضروريا لإنتاج الخلايا المناعية، حيث يمثل المحار والسلطعان واللحوم الخالية من الدهون والألبان والفاصولياء والحمص مصدرا غنيا لهذا العنصر الحيوي.

حمض الفوليك

يقلل حمض الفوليك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقوي جهاز المناعة، ويقي الجسم من ضغط وفقر الدم.

وللحصول على كميات كافية من حمض الفوليك ينبغي الإكثار من الفاصولياء والعدس والخبز المصنوع من الحبوب والأرز الكامل أو الأسمر.

الحديد

للحديد دور مهم في مساعدة الجسم على نقل الأوكسجين إلى الخلايا، كما أنه عنصر رئيسي في عمليات الجهاز المناعي، ويتسبب نقصه في فقر الدم وما يرافقه من أعراض مثل الصداع والضعف العام وضيق التنفس.

وبمقدور أغذية تأمين كميات مهمة من الحديد مثل اللحوم الحمراء والدجاج والسردين والمحار وبلح البحر والتونة، كما أنه يوجد في الفاصوليا والبروكلي والكرنب والحبوب الكاملة.

السلينيوم

للسلينيوم تأثير قوي على الجهاز المناعي فضلا عن أهميته في تحسين الخصوبة وصحة جهاز الدوران وحماية الدماغ والجهاز العصبي من الأمراض.

ويوصي الأطباء بتناول عدد من الأغذية للحصول على كميات كافية من السلينيوم دون المبالغة في ذلك لكونها غنية بالدهون مثل المكسرات والجوز والمأكولات البحرية والكبد ولحم الدجاج والأجبان.