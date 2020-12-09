شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد لفاكهة اللونجان.. منها الوقاية من الأمراض الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللونجان هي عبارة عن فاكهة استوائية تسمى أيضا بـ "عين التنين" توجد فى أكثر من دولة بجنوب شرق آسيا ومنها الصين وتايوان وفيتنام وتايلاند، كما تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى فوائدها على الصحة النفسية والعقلية، وفقا لموقع boldsky، حيث يوضح التقرير أهم الفوائد الصحية لفاكهة اللونجان كالتالى:

تقوي المناعة:

تعتبر فاكهة اللونجان مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء، ويلعب دورا كبيرا في تقوية المناعة ودرء الأمراض، كما يحتوي على فيتامين سي ويحمل قدرة قوية للمساعدة في حماية الجسم من الآثار الضارة للجذور .



المناعة

الأمراض المزمنة:

كما تحتوي فاكهة اللونجان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساعد على محاربة الجذور في الجسم التي تتلف خلايا الجسم وتؤدي إلى الأمراض المزمنة، يمكن أن يساعد استهلاك اللونجان في منع تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

تساعد على الهضم:

تحتوي هذه اللونجان الألياف تساعد في زيادة حجم البراز وتساعد في حركة الأمعاء السليمة، كما أنه تساعد في تحسين بكتيريا الأمعاء، وبالتالي الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال واضطراب المعدة والانتفاخ والتقلصات.

يخفض الالتهاب:

تمتلك الطبقة الخارجية واللب والبذور من ثمار اللونجان، خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في التئام الجروح وتقليل الالتهاب، وجدت دراسة بحثية نشرت عام 2012 في الطب البديل والتكميلي المبني على الأدلة أن القشرة الطبقة الخارجية، مما يمنع إنتاج المواد الكيميائية المسببة للالتهابات مثل أكسيد النيتريك والهستامين. والبروستاجلاندين .

يعالج الأرق:

تستخدم فاكهة لونجان في الطب الصيني التقليدي، لعلاج بعض الاضطرابتات النفسية حيث تستخدم فاكهة اللونجان في علاج الأرق، وأظهرت دراسة علمية نشرت في مجلة Current Neuropharmacology أن فاكهة اللونجان يمكن أن تزيد من معدل النوم ومدة النوم عند استخدامها مع مشتقات منومة.



الأرق

تحسن وظيفة الذاكرة:

تساعد فاكهة اللونجان في دعم الوظيفة الإدراكية والذاكرة، أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن يمكن أن تعزز التعلم والذاكرة عن طريق زيادة معدل بقاء الخلايا العصبية غير الناضجة