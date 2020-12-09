شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية تحذر من استخدام "الكوفية" بديلا عن الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، من استبدال أقنعة الوجة الخاصة بالحماية من الإصابة بفيروس كورونا بأوشحة "كوفيات" الشتاء"، التي يقبل على استخدامها المواطنون للحماية من برودة الطقس، إلا أنه بدأ استخدامها كبديل للأقنعة الطبية التي تحمى من انتقال العدوى، طبقا لتقرير نشرت في موقع foxnews.

وحذرت وزارة الصحة الامريكية، المواطنين من التخلص من قناع الوجه من أجل ارتداء الوشاح الشتوي المعروف بـ"الكوفية"، مؤكده أن الوشاح لن يشكل مصدر حماية من انتقال العدوى والإصابة بالفيروس.





واسفرت دراسات طبية صادرة عن مراكز السيطرة، أن الأقنعة الجراحية تعطيك حماية ووقاية من خطر الإصابة مقارنة بالأقنعة المصنوعة بالقماش، في حين تختفى درجات الحماية لدى الأوشحة الشتوية، التي ستمح بنفاد الفيروس للمصاب.

وحدد عدد من الخبراء بالصحة، أن هناك ثلاثة مواصفات لابد أن تتوافر في الأقنعة اللازمة للوقاية من الفيروس، أهمها هو ضرورة تغطية القناع لوجه الشخص بحيث تمنع نفاذ الفيروس للأنف والفم، مع التأكيد على أهمية ارتداء القناع بشكل مستمر، حيث أشارت الدراسات الصادرة عن مراكز السيطرة أن الأوشحة الشتوية تكون عادة ذات طبقة واحدة أو مصنوعة من مادة أرق مقارنةً بقناع الوجه القطني المكون من طبقتين، مما يجعل فاعليتها اقل من الأقنعة الجراحية الأخرى.





و من جانبه أوصى الدكتور دين وينسلو، طبيب الأمراض المعدية في ستانفورد هيلث كير، بقناع وجه جراحي أو قناع من القماش متعدد الطبقات، نظرا لعدم فاعلية الأوشحة في الحماية خاصة اذا لحق بها الماء فقد تشكل خطورة وتزاد العدوى بالفيروس.